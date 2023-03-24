У Соловьева предложили укомплектовать бронетанковую дивизию снятыми с постаментов Т-34 3 24.03.2023, 13:11

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Пропагандист имел в виду антикварные танки времен Второй мировой войны.

Гость студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева заявил, что при необходимости танки для российской армии будут сниматься не только с консервации, но даже с постаментов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист имел в виду танки Т-34 времен Второй мировой войны. По его словам, танками-памятниками можно укомплектовать бронетанковую дивизию.

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