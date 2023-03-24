У Соловьева предложили укомплектовать бронетанковую дивизию снятыми с постаментов Т-34

У Соловьева предложили укомплектовать бронетанковую дивизию снятыми с постаментов Т-343
- 24.03.2023, 13:11
- 2,514
Пропагандист имел в виду антикварные танки времен Второй мировой войны.
Гость студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева заявил, что при необходимости танки для российской армии будут сниматься не только с консервации, но даже с постаментов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист имел в виду танки Т-34 времен Второй мировой войны. По его словам, танками-памятниками можно укомплектовать бронетанковую дивизию.