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У Соловьева предложили укомплектовать бронетанковую дивизию снятыми с постаментов Т-34

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  • 24.03.2023, 13:11
  • 2,514
У Соловьева предложили укомплектовать бронетанковую дивизию снятыми с постаментов Т-34

Пропагандист имел в виду антикварные танки времен Второй мировой войны.

Гость студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева заявил, что при необходимости танки для российской армии будут сниматься не только с консервации, но даже с постаментов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист имел в виду танки Т-34 времен Второй мировой войны. По его словам, танками-памятниками можно укомплектовать бронетанковую дивизию.

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