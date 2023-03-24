«На полу — палубная доска, на стене — портрет Ленина» 1 24.03.2023, 13:17

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Возле Логойска продают странный дом.

В 25 км от Минска продается деревянный дом. Внутри все отделано экологичными материалами, в том числе пол. Он сделан из палубной доски. Морскую тематику подчеркивают и элементы декора. Где-то на стенах висят якоря и киты. Неожиданно, но можно встретиться взглядом с Лениным, чей портрет находится недалеко от камина, пишет Realt.by.

Дом продается в Логойском районе в СТ «Малиновка-2001». Его построили в два этажа в 2013 году из бревен зимней сосны. Коттедж утеплили и обшили блок-хаусом. На крыше лежит шифер и современное утепление. Общая площадь объекта — 97 квадратных метров.

Внутри все отделано вагонкой, на полу лежит прочная палубная доска. На первом этаже оборудованы небольшая гостиная, кухня-столовая, на втором — кабинет и спальня. Интерьер украшают стильные светильники, якоря, киты и даже портрет Ленина. Столешница и фартук на кухне сделаны из меди. Имеется и бытовая техника: холодильник, плита, посудомоечная и стиральная машины Bosch, для подогрева воды установлен бойлер Ariston.

Внутри дома также есть санузел и сауна. Введены все необходимые коммуникации. Отапливается дом с помощью конвекторов, чугунной печи и камина.

Сам участок занимает 8 соток. Его огородили по периметру. На территории также стоят хозпостройка и детская площадка.

В СТ имеются хорошие подъездные пути, на въезде установлен шлагбаум. Поблизости расположен горнолыжный комплекс «Логойск». Стоит дом 125 тысяч долларов.

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