Пехота «мертвого моря»: что произошло с элитой войск РФ под Угледаром 24.03.2023, 13:18

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Оккупанты изменили тактику штурмов, но им это не помогло.

Оккупационное командование из-за катастрофической нехватки людей и огромных потерь вынуждено бросать под Угледар матросов Тихоокеанского флота РФ. Самые большие потери оккупанты понесли там на первоначальном этапе, когда пытались атаковать украинские позиции в лоб с большим количество бронетехники - они попадали на минные поля и работу артиллерии ВСУ.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Александр Войтко в эфире «Апостроф TV».

«Потом они изменили тактику штурмов, но им это не помогло. Потери все равно были большими. В ход пошли части морской пехоты Тихоокеанского флота (ТФ). Можете себе представить, где Украина, а где Тихий океан. В этих частях также большие потери. Последние взятия пленных показывает, что под Угледар в части морской пехоты направляют просто матросов ТФ, снимая их с кораблей и отправляя на «усиление» к морпехам», - отметил он.

По словам военного, как говорят оккупанты в радиоперехватах, в некоторых батальонах морской пехоты РФ из 300 человек осталось в лучшем случае 50, но и те не особо хотят далее идти на штурмы.

«Поэтому эти батальоны усиливали матросами и разного рода «казаками» и «добровольцами», которые еще меньше горят желанием штурмовать наши позиции», - резюмировал Войтко.

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