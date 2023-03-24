Украинские пограничники из ружья сбили российский дрон
- 24.03.2023, 13:25
Дрон был оборудован системой для сброса гранат.
Пограничники Луганского отряда ВСУ с помощью ружья сбили российский беспилотник.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ в пятницу, 24 марта.
«Почти ударный вражеский беспилотник подстрелили пограничники Луганского отряда», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что дрон был оборудован системой для сброса гранат.
Посадили его без повреждений с помощью антидронового ружья с высоты около 300 метров.