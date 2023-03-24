Украинские пограничники из ружья сбили российский дрон 24.03.2023, 13:25

Дрон был оборудован системой для сброса гранат.

Пограничники Луганского отряда ВСУ с помощью ружья сбили российский беспилотник.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в пятницу, 24 марта.

«Почти ударный вражеский беспилотник подстрелили пограничники Луганского отряда», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что дрон был оборудован системой для сброса гранат.

Посадили его без повреждений с помощью антидронового ружья с высоты около 300 метров.

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