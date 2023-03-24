закрыть
24 марта 2023, пятница, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники из ружья сбили российский дрон

  • 24.03.2023, 13:25
Украинские пограничники из ружья сбили российский дрон

Дрон был оборудован системой для сброса гранат.

Пограничники Луганского отряда ВСУ с помощью ружья сбили российский беспилотник.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в пятницу, 24 марта.

«Почти ударный вражеский беспилотник подстрелили пограничники Луганского отряда», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что дрон был оборудован системой для сброса гранат.

Посадили его без повреждений с помощью антидронового ружья с высоты около 300 метров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин
Время отползать
Время отползать Владимир Халип
В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина