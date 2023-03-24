«Здесь открыты все двери и можно пробиться» 24.03.2023, 13:30

Белоруска рассказала о своем участии в польском шоу талантов.

Как проходят кастинги талант-шоу в Польше? Каково это — выступать перед известными артистами?

Журналисты mostmedia.io поговорили с уроженкой Лиды Боженой Вороно про ее участие в польском вокальном конкурсе и о том, реально ли построить карьеру певицы в другой стране.

«Первое место давали мне, а не девушке, которая профессионально занималась вокалом»

Божена с 17 лет живет в Польше, но связана с ней с самого детства — ее родители учителя польского языка. Будучи еще ученицей лидской школы, девушка принимала участие в различных музыкальных конкурсах и конкурсах чтецов. Выступала и в Беларуси, но по большей части в Польше: Божена лауреатка фестивалей в Кракове, Белостоке, Варшаве, Ченстохове, Ополе. Героиня рассказывает, что пению нигде специально не училась, но немного жалеет, что не брала уроки вокала.

— Но что интересно, когда я выходила на сцену, часто были такие случаи, что первое место давали мне, а не девушке, которая профессионально занималась вокалом. Она не могла этого понять, хотя у нее все было идеально технически, — рассказывает Божена.

В июне 2022 года Божене звонили с «Голоса Польши» (The Voice of Poland) и предлагали поучаствовать. Тогда она много ездила с выступлениями и отказалась, но решила, что в будущем, если все-таки пойдет на конкурс, то воспользуется уроками вокала, чтобы чувствовать себя увереннее.

Про участие в шоу Szansa na sukces

Szansa na sukces («Шанс на успех») — польское вокальное телешоу. В программе певцы-любители исполняют в форме караоке песни известных артистов, которые являются членами жюри данного эпизода. У конкурса нет ограничений по возрасту, у всех участников разные голоса и разный жизненный опыт. В сезоне обычно 10-12 эпизодов. Победители каждого из выпусков проходят в финал, выступают там в прямом эфире, а зрители тем временем голосуют. Выигравший едет на Фестиваль польской песни в Ополе и выступает там вместе со знаменитыми польскими певцами.

— Был декабрь 2022 года и уже вовсю шел кастинг на шоу Szansa na sukces. Я решила, что стоит попробовать и написала об этом подруге, чтобы та приехала меня поддержать. А в день отбора мне уже перехотелось участвовать, но я понимала, что она уже там и ждет меня. Было много людей, и меня смущало долгое время ожидания. Мы входили группами по семь человек. Нужно было спеть две песни. Я спела одну песню, вторую. Когда уходила, совсем не рассчитывала, что пройду, потому что видела, что принимает участие очень много классных талантливых ребят, — рассказывает Божена и добавляет, что тогда никому не сказала о походе на кастинг.

— Нам давали на подпись договор с телевидением, и последний пункт был про то, что мы против агрессии России в Украине. Но на белорусов не смотрят косо из-за всего, что сейчас происходит.

Белоруска вспоминает, что во время кастинга отсеивали, в том числе, и профессиональных вокалистов, хотя все были уверены, что они пройдут. Участники пели песни, которые должны были быть в выпуске, и режиссер смотрела, кто подходит, по ее мнению, а кто нет. Для Божены этот этап был сложнее, чем сам телеэпизод.

В январе 2023 года Божене позвонили с шоу и пригласили на выпуск, посвященный песням 1960-1970-х годов. Участникам дали список песен со словами, что в жюри будет не один артист, как это обычно бывает, а сразу три.

— Наверное, Szansa na sukces равносильна «Славянскому базару» в Беларуси. Это хорошая ступенька, старт. Участие в телешоу дает опыт и известность. Программа идет в прайм-тайм и имеет свою историю и традицию. Передачу смотрят все поколения, и молодые люди и постарше. Это шоу лучше воспринимается поляками, нежели The Voice of Poland, — говорит героиня.

Когда снимали эпизод, конкурсантка практически не волновалась, но смотрела на других, более профессиональных участников – у кого-то рука с микрофоном дрожала, кто-то забывал слова.

— Я выступала первая, открывала шоу. Сначала немного расстроилась, потому что привыкла петь последней. Но все-таки рада, что меня взяли первую, потому что я выделялась и как личность, и своей историей. Стресс немного присутствовал. У тебя сушит в горле, а ты уже на сцене и не можешь пойти выпить воды. Но все в итоге получилось. Когда я села на свое место, подумала, что сделала все настолько хорошо, насколько могла, — вспоминает девушка.

Божена спела песню Марыли Родович, культовой польской певицы.

— Я обрадовалась, что мне выпала песня Марыли. Хотя, если бы была песня Чеслава Немена, наверное, было бы лучше, потому что он мне ближе и по истории, и еще потому, что мой дедушка дружил с ним, когда тот еще жил в Беларуси. Песни Марыли не совсем конкурсные. А вообще, эти 3 человека в жюри: Марыля Родович, Ирэна Сантор, Кшиштоф Цуговски, – они для меня являются классиками польской сцены. Я очень люблю петь польские песни именно их поколения, а не современные, — делится девушка.

Вокалистка не прошла дальше, но оставила у жюри и ведущего очень хорошее впечатление. А режиссер после съемок сказала, что этот эпизод был одним из самых запоминающихся, и все спели отлично.

— Из нашей семерки только я одна не занималась профессионально музыкой. Все были после музыкальных академий или занятий вокалом. Но я рада, что попала в такую сильную группу, и совсем не чувствовала, что я хуже.

Божена рассказывает, что пока у нее нет цели петь профессионально и добавляет, что на данном этапе хотела бы заниматься этим в качестве хобби, а не работы. Но не известно, как все сложится в дальнейшем.

«Здесь нужно рассматривать конкурс как приключение, а не конкуренцию»

На вопрос, реально ли иностранцу построить певческую карьеру в Польше, Божена отвечает утвердительно: «Здесь открыты все двери и можно пробиться». Девушка говорит, что главное вовлеченность, вера в себя и постоянная работа над своими эмоциями, которые ты передаешь в песнях.

Певица советует тем, кто приезжает в Польшу и хочет заняться своей музыкальной карьерой, начинать с подобных конкурсов. Тогда в дальнейшем будут возможности участвовать в концертах именно как артист, а не конкурсант. Также Божена рекомендует работать над своим произношением, потому что полякам может быть неприятно слушать исполнителя, который поет на польском с сильным акцентом.

И главный совет: «Важно уметь общаться с людьми, быть коммуникабельным и не приходить на какой-то конкурс с мыслью, что ты здесь лучше всех, и ни с кем не разговаривать. Нужно находить людей из своей сферы и поддерживать с ними контакт. Возможно, в Беларуси это по-другому происходит, но здесь нужно быть открытым, рассматривать конкурс как приключение, а не конкуренцию. Я считаю, что у нас очень много талантливых людей, которые приезжают в другую страну и теряются. Да, может мешать языковой барьер. Но, мне кажется, если действительно хотеть, то все реально».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».