«Цены вообще не для простых работяг» 1 24.03.2023, 13:44

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Минчане рассказали о походе в новый техно-бар «Пролетариат».

Новый техно-бар «Пролетариат» открылся в модном квартале К21 в конце февраля этого года. Находится он рядом с баром Spin, на месте бывшего веган-бара «Сон».

Журналисты citydog.io поговорили с минчанами, чтобы узнать их впечатления от новой локации.

Алексей: «Много места, чтобы продвигать техно-культуру»

– Был в «Пролетариате» на его открытии, и в целом впечатление осталось хорошим. Понравилось, что помещение достаточно просторное: относительно большая барная зона, приличный танцпол. Отметил для себя и место для отдыха, где есть возможность просто посидеть.

При этом пространство как-то грамотно разделено. Сравнивал «Пролетариат» с похожим баром Accidental Рoint, который тоже находится на Кальварийской. Вот в «Поинте» все как-то в куче, люди постоянно толкаются, потому что недостаточно места. Тут такого нет: все распределено по своим зонам. Даже есть отдельный гардероб, что тоже очень удобно.

Да и расположение само по себе удачное. Метро очень близко, квартал тусовочный. Можно зайти сразу в несколько баров или прогуляться до центра, если что.

Цены слегка завышенные, это правда. Но, с другой стороны, а где сейчас дешево. Брал в баре настойку с черной смородиной и иван-чаем за 6 рублей и пиво за 8. Настойка очень понравилась: вкусная и мягкая. Зашла отлично. А вот пиво было обычным. И за объем 0,33 я отдал в разы больше, чем за бутылку 0,5 в других заведениях.

Очень классные сотрудники. Интересно, что каждый бармен вникает в работу по-своему. Например, был один дядька, который «топил» за культуру питья и настаивал на том, что нужно пить только из стаканов. Были и другие ребята, которые как-то очень по-свойски обращались ко мне. Мол: «На, держи пивасик, старина». Несмотря на такие различия в поведении, все на приколе и позитиве. Очень понравились.

Еще много хорошего в сторону «Пролетариата» слышал от знакомых, которые были там в качестве музыкантов. Они отмечали, что в баре очень крутое оборудование, возможно даже самое качественное в Минске. Классно, что это место сделано не просто как площадка для заработка денег. Думаю, тут ребята искренне хотят продвинуть техно-культуру в массы. Здорово, что такое пространство у нас появилось.

Наталья: «Высокие цены, которые вообще не соответствуют позиционированию бара»

– Я до сих пор очень хорошо помню бар «Сон», который раньше был на этом же месте. Хоть я так и не побывала в нем, по рассказам друзей и знакомых, которые туда заглядывали, знаю, что это было прекрасное заведение. Именно поэтому мне в первую очередь было интересно сравнить, насколько сейчас отличается атмосфера «Пролетариата» от того, что было раньше.

Мы пришли с моей подругой в будний день без каких-либо ожиданий. Нас сразу удивило, что, несмотря на не совсем типичное время, за диджейским пультом стояла девушка и играла сет. Это сразу создало определенный вайб, который нам очень понравился.

Я не могу ничего посоветовать взять, потому что цены в баре вообще не для простых работяг с завода. Из пролетарского там только голова Ленина и название, которое совсем не соответствует действительности.

Мы брали с другом чай, который стоил 9 рублей. Почему-то его нам принесли в небольших пиалах, которые по краям зачем-то были обмазаны солью. Видимо, они сушились на подносе в перевернутом виде и кристаллы как-то прилипли к чашкам. Не знаю точно, но это было неприятно. Другу из-за этого вкус напитка напомнил кровь и железо.

Такие сейчас цены в «Пролетариате».

Да, внутри создается интересный антураж за счет мелких деталей интерьера: есть голова Ленина, стиральная машинка, необычная скульптура над баром, старый телевизор с помехами – все это помогает окунуться в атмосферу места. Однако все как будто недоработано.

Хотелось бы, чтобы в меню были тематические названия. Например, шот «Первая пятилетка» или что-то подобное, а не просто «Авторский коктейль с черникой». Думаю, это стало бы отличной фишкой бара, и, скорее всего, с такими названиями даже я отжалела бы эти несчастные 18 рублей за напиток.

Я не была там на тусовке, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Но, когда мы болтали с барменами, они рассказали, что периодически на вечеринки приходят сотрудники ОМОН. Насколько я поняла, они приходят без формы и следят за тем, чтобы никто ничего не употреблял. Ничего такого, но не хотелось бы попасть на внештатный контроль.

Я бы хотела, чтобы ребята развивались. Кажется, у этого места есть большой потенциал. Но пока что явно не дотягивают ни по антуражу, ни по меню. Второй раз я пока не планирую туда заходить.

Елизавета: «Мало людей и приятный интерьер, но это не зацепило»

– Была в «Пролетариате» на открытии бара. Ожидала, что будет много людей, потому что перед приходом туда видела достаточно много отметок этого места у знакомых в сторис Instagram. Кажется, они еще и рекламу тогда запустили какую-то. На удивление, посетителей можно было пересчитать по пальцам, и это несмотря на то, что я пришла в два часа ночи, когда все уже должны были собраться.

Я ничего там не заказывала, потому что практически сразу собралась уходить. Мне не хватило движа внутри, который мог бы меня хоть как-то зацепить. Хотя интерьер мне понравился.

Не была потом ни на одной тусовке, но знаю, что ребята делают там OpenDecks, где любой начинающий диджей может прийти и сыграть свой сет. Думаю, это очень круто, потому что в Минске таких мест мало.

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