Число свободных арендных квартир в Минске растет 1 24.03.2023, 14:15

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Существеннее всего увеличилось предложение 1-комнатных квартир.

В столице предлагается в аренду все больше квартир, спрос при этом не растет, а цена снижается.

В феврале 2023 года свободными для долгосрочного заселения числились 3676 квартир в Минске.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья увеличился на 14.4%, свидетельствуют данные realt.by.

Существеннее всего увеличилось предложение 1-комнатных квартир — их стало больше на 5.3%. Число «двушек» стало больше почти на 3%, а «трешек», напротив, на 2.2% меньше.

Спрос на съемные квартиры в феврале остался на прошлогоднем уровне: в феврале прошлого года арендное жилье в столице искали реже лишь на 2%. Сезонное увеличение спроса эксперты ожидают только к концу весны.

За последние 12 месяцев цены на аренду квартир в Минске снизились по всем сегментам: «двушки» стали дешевле на 11.5%, «трешки» — на 7.2%, «однушки» — на 0.4%.

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