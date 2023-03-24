Медведев заявил о походе на Львов 22 24.03.2023, 14:20

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Дмитрий Медведев

Фото: Getty Images

Тем временем российская армия безнадежно увязла под Бахмутом.

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для достижения «целей спецоперации» армия РФ может пойти не только на Киев, но и на Львов.

Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам, сообщает «Украинская правда».

«Здесь нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти - значит, надо идти в Киев, если до Львова - значит, надо идти до Львова», - сказал Медведев.

«В широком смысле этого слова (надо) создать санитарную полосу», - сказал российский чиновник.

Отметим, что пока замглавы Совбеза РФ делает такие заявления, российская армия безнадежно увязла на востоке Украины под Бахмутом.

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