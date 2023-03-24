Медведев заявил о походе на Львов

Медведев заявил о походе на Львов22
- 24.03.2023, 14:20
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Тем временем российская армия безнадежно увязла под Бахмутом.
Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для достижения «целей спецоперации» армия РФ может пойти не только на Киев, но и на Львов.
Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам, сообщает «Украинская правда».
«Здесь нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти - значит, надо идти в Киев, если до Львова - значит, надо идти до Львова», - сказал Медведев.
«В широком смысле этого слова (надо) создать санитарную полосу», - сказал российский чиновник.
Отметим, что пока замглавы Совбеза РФ делает такие заявления, российская армия безнадежно увязла на востоке Украины под Бахмутом.