Российские войска под Авдеевкой охватила паника 24.03.2023, 14:29

5,378

Оккупанты заявляют о наступлении ВСУ.

Вблизи Авдеевки Донецкой области идут ожесточенные бои. Однако враг начал чувствовать панику из-за возможного наступления ВСУ, поскольку оккупанты не понимают, где оно может начаться.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский, передает РБК-Украина.

«Ощутима уже нехватка техники у врага, боеприпасов. Ощутимо очень низкое морально-психологическое состояние. Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров», - заявил Дмитрашкивский.

По его словам, враг, чтобы показать свое присутствие и наличие техники, во многих местах на Авдеевском направлении обустраивает «лжепозиции». На них оккупанты размещают якобы танки и другую технику, чтобы отвлечь украинских защитников.

Дмитрашкивский отмечает, что на Авдеевском направлении продолжаются бои. За минувшую ночь было 7 атак, которые наши военные отбили. Он также опроверг фейк россиян о якобы захвате населенного пункта Новобахмутовка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».