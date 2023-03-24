«Автомобиль не покупала, но должна государству почти 29 тысяч рублей» 4 24.03.2023, 14:44

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иллюстративное фото

Студентка оформила на себя Tesla, а налоговая это оценила.

История читательницы сайта abw.by Юлии не единственная в своем роде – десяткам человек через переписку в соцсетях поступало предложение, от которого они не смогли отказаться. А теперь им пришел счет из налоговой.

«Автомобиль за мной не числится, но налог оплатить нужно»

Юлии 21 год, она живет в Бресте. Рассказывает, что в конце 2021 года ей в «личке» предложили подработать на растаможке автомобилей. За «услугу» платили 100 долларов.

«Обрисовали ситуацию так: машины перегоняются из Европы на продажу в Россию. Мне нужно будет растаможить электромобиль Tesla, – объясняет Юлия. – Так называемый продавец растаможить на себя не может, потому что есть лимит автомобилей в год. Все расходы на растаможку автомобиля будет нести другой человек. Убеждали, что это абсолютно безопасно и все так делают. В общем, описали подработку очень красиво и убедительно».

Юлию предложение заинтересовало, она согласилась на встречу в конце декабря 2021 года возле ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис». Там ее встретил мужчина, который представился Александром.

«Мы зашли в здание, он попросил ожидать, когда я ему понадоблюсь. Сам же Александр подошел к окошкам, в которых проводят таможенные процедуры, и о чем-то разговаривал с сотрудниками. Позже он подозвал меня, попросил паспорт. К моему сожалению, я особо не вникала, что в тот момент происходило. Спустя еще какое-то время мы вышли с Александром из здания и попрощались. На парковке у здания меня ожидал человек, который написал мне сообщение о подработке. Он отдал мне обещанное вознаграждение, после чего мы попрощались».

Однако спустя полгода пришло письмо из налоговой, в котором инспекторы просили отчитаться о покупке Tesla Model 3 стоимостью 132.178,36 руб. и оплатить налог за приобретение автомобиля.

«Но ведь автомобиль я не покупала! – удивляется Юлия. – В этот же день я написала человеку, предоставившему мне эту подработку, что мне пришло письмо, и описала ситуацию. В ответ он меня заверил, что люди из России отправят какие-то документы, которые подтверждают, что происходила только растаможка автомобиля и владельцем я не являюсь. Я ждала месяц, но никаких документов мне не пришло.

Пошла сама в налоговую инспекцию по месту регистрации и описала ситуацию как есть. Написала объяснительную, в которой полностью описала эту подработку, что автомобиль я не приобретала, никогда не видела, расходы на растаможку не несла.Далее налоговая направила мое объяснение в милицию, после чего примерно через полгода от налоговой пришел ответ, что (если не ошибаюсь в терминах) в МРЭО автомобиль за мной не числится, но оплатить налог все равно нужно.

Как же так, ведь автомобиль я не приобретала? Написала заявление в Брестский РОВД с просьбой проверить законность действий «Белтаможсервиса» и налоговой инспекции. Милиция направила это в областную налоговую инспекцию, и вскоре мне пришел ответ, что это не в их полномочиях и мне нужно обращаться в таможенные органы. В этом году я обратилась в Брестскую прокуратуру, описав всю ситуацию, на что сотрудник ответил: «Ничем не поможем, ищите хорошего юриста».

13 марта 2023 года на моей личной карте была заблокирована сумма 28.942 рубля, которой на балансе у меня, естественно, и не было, с обоснованием: «Блокировка обязательств АИС ИДО. Принудительное взыскание».

Как выяснилось, в точно такой же ситуации оказался и молодой человек Юлии по имени Владислав. Но и это еще не все участники «сделок»:

«Уже набралось 12 человек, которые за 100 долларов нажили себе огромную проблему в виде долговой ямы, из которой никогда не выбраться. Куда бы мы ни обращались, нас везде, грубо говоря, скидывают. Средств на хорошего юриста у меня нет».

Легкие деньги – тяжелые последствия

«Дельцы» убедили Юлию, что проблем не будет. Увы, это оказалось не так. Что же все-таки произошло? Объясняем.

Юридически Юля ввозила из Европы приобретенный ею по документам автомобиль Tesla Model 3 стоимостью почти 50.000$. Именно для этого «работодателям» (назовем их пока так) и был необходим ее паспорт и личное присутствие при растаможке авто. Такая покупка не осталась без внимания налоговых органов, которые заинтересовались источником доходов Юли и провели так называемую камеральную проверку физического лица. Проще говоря, налоговые инспектора проверили официальные доходы девушки и сравнили их с расходами, в том числе и на приобретение Tesla Model 3.

Оказалось, что расходы превышают доходы, и на разницу суммы был насчитан подоходный налог, который в соответствии с п.7.1 ст.214 Налогового кодекса составляет 20% (в случае превышения расходов над доходами). Именно поэтому она теперь должна государству более 11.000$ в виде налога. Должником оказался и ее молодой человек, должны будут и остальные, кто решился получить легкие деньги на пригоне дорогостоящих авто, – суммы долга зависят от стоимости автомобилей.

Зачем растаможивают электромобиль на «вешалку»?

В Беларуси НДС на ввоз электромобилей составляет 0%, а вот в России такой платеж есть, поэтому пригонщики автомобилей оформляют машины на белорусов. В дальнейшем «электрички» переправляют в соседнюю страну, при этом даже не ставят их на учет у нас, что уже нарушение. В России машины регистрируют на фактических приобретателей, которые при помощи такой схемы уходят у себя в стране от налогов. Вопрос законности оформления таких автомобилей в российском ГИБДД мы оставим за скобками.

Что делать?

Обращения в милицию в нашей и других историях результата не возымели – в возбуждении уголовного дела отказано. По информации Юлии, таких, как она, оказалось 12 человек, которые либо уже попали в долговое «рабство», либо вскоре туда попадут из-за действий злоумышленников.

Почему мы называем их злоумышленниками? Они прекрасно знали, чем может обернуться предложение для людей, на которых они оформляли дорогие автомобили. Мы полагаем, что с учетом количества лиц, которые попали в «сети», можно вести речь о совершении мошенничества с использованием обмана. Кстати, согласно ст.166 УПК сообщение о преступлении в СМИ является поводом к возбуждению уголовного дела. Если кого-то эта история заинтересует, то контакты и данные потерпевших в редакции Автобизнеса есть.

Но даже если криминала здесь никто не усмотрит, то прокуратура имеет полномочия и право обращаться с исками в суд о признании сделок недействительными, так как они совершены под действием обмана. Это если нарушены законные права и интересы граждан (п.4 ст.27 закона о прокуратуре). А они, мы полагаем, еще как нарушены.

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