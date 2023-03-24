Как Лукашенко опозорился с прогнозами по войне в Украине 2 24.03.2023, 15:10

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Вместе с диктатором сели в лужу Карпенков и Тертель.

Представители белорусских властей регулярно делают прогнозы о сроках окончания российско-украинской войны и о ее результатах. В некоторой степени по этим высказываниям можно судить о том, насколько адекватной представляется их картина мира — ведь предсказательная сила прогнозов должна зависеть от достоверности фактов, на которые они опираются. Вот несколько примеров того, как слова совсем не прекратились в дело, пишет zerkalo.io.

Прогнозы от Лукашенко

Оценкам провластного экспертного сообщества о ходе и продолжительности российско-украинской войны с самого начала задал тон Александр Лукашенко. Еще 5 февраля, примерно за три недели до старта полномасштабного вторжения, диктатор заявил, что возможная война Украины против России и ее союзников по ОДКБ «продлится максимум три-четыре дня». «Там некому будет против нас воевать», — так самозванец аргументировал свою позицию.

В марте 2022 года, уже после начала войны, Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS сделал еще один прогноз о сроках окончания войны — не такой конкретный, но не менее категоричный: «Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт, операция России, закончится миром». Причем «мир» в представлении дикатора выглядел либо как немедленный договор между Россией и Украиной на условиях Путина, либо как скорая капитуляция Киева. Он не пояснил, на чем основывались эти предположения.

Как показал дальнейший ход событий, оба прогноза оказались очень далеким от реальности. Война продолжается уже более года, Украина не приняла российских условий, не капитулировала и не испытывают заметных проблем с комплектованием своей армии. За время активных боевых действий численность ВСУ увеличилась почти в три раза.

Наученный горьким опытом, к лету Лукашенко перестал давать предсказания о сроках окончания войны. В июне 2022 года, общаясь с сотрудниками «Белшины», он так оценил свой уровень осведомленности о дальнейшем ходе конфликта: «Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться».

Впрочем, надолго этой сдержанности не хватило. Уже 1 сентября Лукашенко снова не удержался и во время «открытого урока» поделился новыми точнейшими инсайдами о приближении окончания войны:

— В ближайшее время развязка будет. До того как [закончится конфликт] я вам об этом скажу, — заявил он.

Ожидание обещанной диктатором развязки затянулось уже почти на полгода.

Пророчество Карпенкова

Год назад, в марте 2022 года, в эфире СТВ своими представлениями об исходе российского вторжения в Украину поделился заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков. В эмоциональной речи бывший руководитель ГУБОПиК уверял, что победа россиян не за горами.

— Кто не знает, что советская армия, наследница советской армии — это российская армия, что она непобедима? Она непобедима. И вот эти рассуждения: мы там то, мы там это. Этого не может быть априори. Русская армия — она непобедима. Это мы союзники, и наша армия вместе с российской — она непобедима. Но с отморозями такими, которые там находятся, с такими воюет артиллерия, с такими воюет стратегия военная, авиация и все остальное, и так далее. Я думаю, что в ближайшее время его или не будет вообще. И всего его окружения. Или они серьезно пересмотрят все свои вот эти вот глубинные взгляды. Но то, что победа неизбежна, она близка, сомнений в этом абсолютно никаких нет.

Это заявление интересно тем, что демонстрирует сущность ошибочных представлений, на основании которых его автор приходит к своему необоснованному (и не сбывшемуся) прогнозу. Судя по всему, важное место в мировоззрении Карпенкова занимает пропагандистский миф о непобедимости «русской армии». Он легко разрушается даже поверхностным знакомством с учебником истории.

Армии Московского государства, Российской империи, Советской России и Российской Федерации неоднократно терпели поражение на поле боя (например, в битве под Оршей в сентябре 1514 года, при осаде Севастополя в 1854—1855 годах, в Варшавской битве 1920 года и при новогоднем штурме Грозного на рубеже 1994−1995 годов). Проигрывали эти государства и целые войны (например, Ливонскую 1558−1583 годов, Крымскую 1853−1856 годов, Эстонскую освободительную войну 1918−1920 годов и Первую российско-чеченскую 1994−1996 годов).

А в ходе нынешней войны ВСУ несколько раз переходили в наступление, наносили поражение российским войскам и смогли освободить многие города, ранее захваченные россиянами.

Предсказание от председателя КГБ

Свое предсказание по войне в октябре 2022-го сделал и председатель КГБ Иван Тертель. По его оценке, переломный момент в войне намечался в период с ноября 2022 по февраль 2023 года. Для этого Россия должна была, по его мнению, «качественно» провести мобилизацию и обеспечить свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями. Интересно, что такими прогнозами чиновник делился во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки. Подобные мероприятия для крупных трудовых коллективов проводились по поручению Лукашенко.

За четыре месяца, которые Тертель отмерил в своем прогнозе, на фронте не произошло никаких событий, которые можно было бы трактовать как «переломный момент» российско-украинской войны.

Что касается способности России обеспечить свою группировку «передовыми вооружениями», она очень хорошо иллюстрируется недавней новостью о снятии с хранения древних советских танков Т-54. Первые прототипы этих боевых машин были построены еще в 1945 году — то есть во время Второй мировой войны.

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