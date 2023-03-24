ЦНС: Россия вербует на войну против Украины две тысячи наемников из Беларуси 24.03.2023, 15:24

Это сотрудники «ЧВК», созданного Лукашенко.

Российское военное руководство ощущает потери на фронте, из-за чего решило привлечь к войне против Украины наемников из Анголы. Соответствующая договоренность между странами была достигнута в ходе визита в африканское государство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Заявление об этом сделала пресс-служба Центра национального сопротивления на официальном сайте. Украинской стороне стало известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы.

Об их участии в так называемой «специальной военной операции» договорился лично Лавров, отметили в ЦНС.

Помимо этого, оккупанты хотят привлечь до 2 тысячи наемников из Беларуси. Это сотрудники частного охранного предприятия «ГардСервис», созданного при содействии режима Александра Лукашенко.

«Это первое подобное предприятие в Беларуси, созданное специальным указом Лукашенко в 2019 году. Базируются «охранники» на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев», – сообщили в ЦНС.

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