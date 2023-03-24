Как выглядит многокилометровая очередь из фур на границе с Польшей с высоты птичьего полета

Как выглядит многокилометровая очередь из фур на границе с Польшей с высоты птичьего полета5
- 24.03.2023, 15:30
- 3,370
Видеофакт.
Очередь из автомобилей, следующих в ЕС через ПП Козловичи (Брест), растянулась до Ракитницы Жабинковского района.
Ситуация с очередями транспорта на въезд в Польшу становится все более напряженной. Автомобили стоят в очереди целые сутки. Причина тому — медленная работа польской стороны на пункте пропуска Козловичи (Кукурыки).
Брестский блогер «ВаськаПилот»при помощи квадрокоптера снял с высоты, как выглядит многокилометровая очередь из фур.