Соловьев обезумел из-за шутки Галкина 11 24.03.2023, 15:29

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Пропагандист устроил истерику в прямом эфире.

Российский пропагандист Владимир Соловьев разъярился после шутки юмориста Максима Галкина в духе черного юмора, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой, передает glavred.info.

Как обычно, Соловьев разразился яростной бранью в адрес Галкина, который известен своей проукраинской позицией. И начал утверждать, что юмориста нужно срочно судить и отобрать все его имущество, которое осталось в России.

«Есть выражения, за которые нужно бить морду. Я считаю, что нужно возбудить уголовное дело против этого… И, нужно его преследовать, где бы он не был. У меня вопрос к генералу армии, руководителю Следственного комитета. Я считаю, что состав уголовного правонарушения на лицо. Вызвать нужно человека, судить и конфисковать заодно все его имущество», – кричал и Соловьев в прямом эфире.

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