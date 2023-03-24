«Еще ничего не начинали, а танк уже никуда не поедет» 24.03.2023, 15:47

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ВСУ показали эффектные кадры уничтожения техники РФ.

Защитники Украины продолжают очищать родную землю от нашествия войск РФ, нередко пресекая их попытки продвинуться вперед еще на этапе идеи. Так был уничтожен очередной танк оккупантов и ранен его экипаж.

«Демилитаризация» вражеской техники попала на видео. Его опубликовал в Telegram-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

На кадрах показано попадание в российскую бронетехнику, стоявшую среди поля. Танк мгновенно загорелся, от него стали отлетать элементы брони.

Захватчики рядом не успели ничего осознать, как их накрыло «бавовной» от собственной техники. Двое оккупантов по меньшей мере получили контузию и ранения.

Неизвестно, что произошло с остальными членами экипажа. При этом судьба ярко пылавшего среди поля российского танка уже решена – оккупанты больше не смогут из него стрелять и вообще разъезжать на нем по украинской земле.

«Российский оккупант не может понять, что же произошло с его танком. Путин говорил, что ничего еще не начинали, но танк, судя по всему, уже никуда не поедет», – прокомментировал Казанский.

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