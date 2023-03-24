Сотник: Путин может не дожить до Гааги 2 24.03.2023, 16:24

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Александр Сотник

Его окружение ищет новую кандидатуру, которую посадят в президентское кресло.

Российское окружение боится сдавать главу страны-агрессора Владимира Путина под суд, потому что диктатор может утащить «на дно» всю элиту за собой. Об «Главреду» рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Он не исключает, что российские элиты могут убить Путина, чтобы тот вообще не дожил до Гааги. Сотник даже рассказал о слухах про «устранение двойников Путина». По его данным, приказ лично отдавал диктатор.

«Ходят слухи, что Путин дал приказ устранить двух своих двойников, и их уже кремировали, чтобы не осталось никаких следов. Путин – не гаагский пациент. До Гааги такой фигурант не доживает. Он знает столько, что сдаст их всех, как стеклотару, оптом. Но его могут сделать скоропостижным, чтобы предъявить его тушку Западу и сказать: «А теперь давайте договариваться», - говорит Сотник.

Эксперт отмечает, что сейчас Путин «загнан в угол», а его окружение ищет новую кандидатуру, которую посадят в президентское кресло после диктатора.

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