Россия 404 4 Алексей Беловол

24.03.2023, 17:20

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Путин превратил РФ в страну-фейк.

Страна 404, failed state, вымышленная страна — все образы, которыми Владимир Путин публично пытается задеть Украину. На самом деле это и есть современная Российская Федерация, путинская Россия, которую он превратил в страну-фейк.

Страну, в которой наиболее эффективным военным руководителем является бывший зек, создавший незаконную, согласно российским законам, военную группировку, в которую вербовал зэков.

Страну, в которой, после незаконных и бессмысленных референдумов, трудно определить собственно границы этого несуществующего государства.

Страна, в которой есть демократические институты, но отсутствует демократия, а власть — словно с прошлых времен политбюро старцев, отставших и от жизни, и от времени, и угрожающих миру атомным оружием.

Страна, в которой часть живет, пытаясь делать вид, что ничего не происходит, а другая выживает, окружена страхом и старанием убедить себя, что есть какой-то смысл в бессмысленной войне, каждый день разрушающий фундамент вчерашнего государства, на глазах превратившегося в страну фейк.

И по факту в этой стране есть независимая территория, на граждан которой бездействуют общие законы, и которой федеральный центр, по факту, платит дань из федерального бюджета.

И семимильными шагами двинется в Московию. И сам Владимир Путин уже, что называется за Фрейдом, оговорился о грядущем распаде его путинской России, он же знает, во что он превратил Российское государство, которое разделил на 1000 вотчин и разделил его между своими вассалами.

Он знает, что свою войну Украине, за спиной которой встал весь цивилизованный мир, во главе с США и всем НАТО, он уже проиграл. А весеннее контрнаступление Украины станет его приговором.

Единственный шанс для него сейчас – разрушить Украину изнутри. Он и его тролли, проплаченные представители медиа и коррумпированные или завербованные российскими спецслужбами европейские чиновники сделают для этого все.

Однако верю, что его поезд ушел. Как и тяга его недоимперии, Страны 404, страны которую он собственной одержимостью превратил в failed stated.

Тем более, что после ордера от гаагского Международного уголовного суда на имя самого Владимира Путина, он теперь де-юре вне закона, и все те, кто еще вчера был в окруженим диктатора, мгновенно превратились в соучастников преступлений против человечности.

Алексей Беловол, «Фейсбук»

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