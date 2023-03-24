Сборная лузеров 2 24.03.2023, 17:52

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Фото: Reuters

Почему в Беларуси не болеют за национальную команду по футболу.

24 марта в 20.00 по белорусскому времени национальная сборная по футболу матчем со швейцарцами начнет квалификацию к чемпионату Европы 2024 года. Раньше любители спорта предвкушали бы старт, задумывались, не пойти ли на стадион «Динамо» поддержать команду, обсуждали бы потери в составе соперника и даже тихонько надеялись на долгожданный выход (впервые в истории) на топ-турнир. Но теперь все совсем иначе. К сборной приклеился ярлык «лузеры». И вот почему, пишет zerkalo.io.

С глаз долой

Швейцарцев мы примем в Сербии в городе Нови-Сад — перманентной локации для сборной с начала войны в Украине. Как известно, теперь белорусы должны проводить домашние матчи на нейтральной территории.

В программе нашего телевидения нет трансляции этого поединка. Экс-председатель федерации Владимир Базанов говорил, что «это непростой вопрос». Но не удивимся, если, как в случае недавнего Australian Open, в последний момент будет запущена «пиратская» картинка.

Игра будет без зрителей (еще одно эхо санкций из-за войны в Украине), поэтому вопрос, для кого сегодня играют белорусы, актуален во всех смыслах. Хотя было бы любопытно, сколько зрителей по доброй воле хотели бы увидеть вживую команду Георгия Кондратьева.

При этом сборной выпал едва ли не самый удачный жребий в истории. Кроме Швейцарии, в соперниках у белорусов по отборочной группе Израиль, Румыния, Косово и Андорра. Победитель секстета и обладатель второго места выйдут напрямую в финальную стадию.

«Есть большая надежда, что на этот раз все получится. Ведь вот он, шанс совершить спортивный подвиг. Почему этого не сделать теперь?» — заряжал себя оптимизмом Кондратьев перед стартом квалификации.

Шлейф поражений

Но для «подвига», как бы ни бодрился главный тренер, нет никаких предпосылок. И копать глубоко не нужно. Главное, белорусы не востребованы в сильных чемпионатах. Максимум — представляют первенства России, Израиля, Кипра и Казахстана. Причем нужно постараться, чтобы рассмотреть наших игроков на лидирующих ролях в их командах. Костяк же по-прежнему составляют представители белорусских клубов, которые, напомним, прошлым летом выиграли один еврокубковый матч из 12.

Возможно, они преображаются в сборной? Тоже мимо. Прошлым летом и осенью белорусы в компании Словакии, Казахстана и Азербайджана заняли последнее место в группе в Лиге наций. Побед не было совсем.

Последний раз наша команда выигрывала в официальном матче в марте 2021-го — у эстонцев. В том отборочном цикле к чемпионату мира белорусы финишировали последними. Хотя группа тоже не выглядела безнадежной: Бельгия, Чехия, Уэльс и Эстония.

«Сборная Беларуси — лицо страны на международной арене. Всем хочется гордиться национальной командой, радоваться ее успехам. Пока же смотреть за ее выступлениями стыдно и больно. Очень надеюсь, что ближайший отборочный цикл чемпионата Европы наша дружина проведет значительно сильнее», — заявил до отчетно-выборной конференции экс-губернатор Витебской области Николай Шерстнев, которого затем единогласно избрали главой АБФФ.

Рецепт от экс-губернатора

Вообще конференция отодвинула в тень предстоящий старт сборной в отборочном цикле. Шерстнев уже успел наговорить много всего. Например, оказывается, его беспокоит «общественное мнение, которое сложилось вокруг нашего футбола». Еще экс-губернатор считает, что молодежи не хватает патриотизма («Сейчас и близко нет того фанатизма в хорошем смысле слова, который был в советские времена»). А рецепт успеха по Шерстневу прост: «Нужно пахать до изнеможения, до потери пульса, до полного упадка сил».

Кондратьев, отвечая на вопрос о том, что можно противопоставить швейцарцам, говорил похожие вещи: надо «включать морально-волевые качества, проявлять характер».

И это рассуждал тренер, который, несмотря на все антирекорды сборной, до сих пор не решился подать в отставку, а только сетует на тяжелую дорогу, стоимость ростера соперников в сравнении со своей командой и отсутствие взаимопонимания с прессой.

Неужели Кондратьев и Шерстнев всерьез считают, что у футболистов вдруг проснется «патриотизм» и появятся те самые «морально-волевые качества», когда ни тренер, ни функционеры не только не признают свои ошибки, но и полагают, что «достойно преодолели все трудности»? Ну, если только мотивировать игроков заработками в Казахстане или в очередном российском «Z-клубе».

Есть достоинство?

По сути, футболисты сами виноваты, что их считают «козлами отпущения». Они не проявили никакой солидарности, даже когда их коллег записали в унизительный «черный список» и лишили права на профессию. Об этом, к слову, у функционеров и Кондратьева не спрашивают сотрудники госСМИ — только берут «покаянные интервью».

Нашим футболистам проще не замечать, что в соседней стране идет война, а в их собственной за позицию страдают сотни белорусов, в том числе недавние коллеги по клубам и сборной.

В эту строку ложится и невызов в национальную команду вратаря Филиппа Войтеховича, отыгравшего минувший сезон в элитном дивизионе чемпионата Швеции, или защитника украинского «Колоса» Николая Золотова. У них свой взгляд на происходящее, но власти проще не искать с игроками точки соприкосновения, а лишь обязать носить на форме государственный флаг.

В этом, кстати, тоже отличие футболистов от представителей других видов спорта. Мало того, что единицы публично осудили действия силовиков после выборов. Так еще и в сборную не вызывают всех сильнейших, хотя после августа-2020 были примеры, когда на топ-турнирах выступали и те, кто подписал письмо против насилия и за новые выборы, — гандболисты, игроки женской сборной по баскетболу.

Пока, увы, белорусским футболистам очень сложно симпатизировать. Может, завтра что-то изменится?

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