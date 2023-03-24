«Около дома стали стоять странные машины» 3 24.03.2023, 18:27

5,514

Белорус рассказал, как силовики давят на его близких и «зовут» вернуться в страну.

Силовики продолжают давить на белорусов, уехавших за границу, через их близких, чтобы те вернулись в страну. Еще один читатель «Зеркала» рассказал, как милиция в его городе пытается добиться, чтобы он приехал и получил «наказание», и как это сказывается на семье. Правда, начиналась история парня совсем не с политических вопросов, пишет zerkalo.io.

Никите сейчас 23 года, он из Брестской области, но учился и жил в России. Рассказывает, что в 2020-м активно высказывался в поддержку протестовавших белорусов.

Когда началась война, в конце февраля 2022 года, парень решил уезжать из соседней страны, но у него начались проблемы с покупкой билетов, визу получить тоже не мог: заканчивался паспорт. Никита поехал домой менять документ, и там с поезда его сняли сотрудники белорусского уголовного розыска.

— Я предполагал, что меня могут задержать, ехал с опаской. Выхожу из поезда, вижу — стоит толпа милиции в форме, смотрят на меня, но не подходят, — говорит собеседник. — Я увидел родственников и начал идти к ним, тут как раз подходят два человека в штатском. Сказали, что из уголовного розыска, но не представились и попросили проследовать за ними. В машине уже начались вопросы: где учился и когда, куда и зачем приехал, где в 2020 году был. Родным моим сказали, что они могут проследовать за машиной, где мы сидели, но сами проехали на красный свет и увезли меня в отделение. Там тоже были допросы, часа два я сидел. Спрашивали больше про Украину, чем про протесты, — как отношусь к войне, ехали ли со мной украинцы. Все это разбавлялось вопросами про учебу.

Как выяснилось тогда, парня искали, потому что он, по словам правоохранителей, не являлся на военную медкомиссию. Хотя он говорит, что предоставлял в военкомат справки об обучении:

— Тогда мне дали штраф и подписку о невыезде. Потребовали еще одну справку из вуза, мне ее каким-то чудом передали из России, потому что сам туда поехать уже не мог. После я обновил паспорт, сделал визу и уехал. И уже потом начались непонятные действия со стороны власти. Хотя информации по мне у милиции было в достатке, стали постоянно приходить к бабушке и дедушке, у которых я прописан. Спрашивали, пользуюсь ли я телеграмом и инстаграмом, где был в 2020 году, где учился, зачем приехал, куда собираюсь дальше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».