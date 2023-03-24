Над Черным морем появились истребители и самолет-разведчик Британии 2 24.03.2023, 18:37

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Фото: ukdefencejournal.org.uk

В Минобороны страны пока никак не комментировали такой шаг.

В пятницу, 24 марта, над Черным морем зафиксировали пролет британского разведывательного самолета Boeing RC-135.

Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar, сейчас британский самолет находится в западной части Черного моря. Его сопровождают два британских истребителя Eurofighter Typhoon.

В Минобороны Британии пока никак не комментировали такой шаг. Однако пролет британских самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем произошел на фоне инцидента со сбиванием Россией американского дрона-разведчика, отмечает unian.net.

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