Над Черным морем появились истребители и самолет-разведчик Британии

Над Черным морем появились истребители и самолет-разведчик Британии2
- 24.03.2023, 18:37
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В Минобороны страны пока никак не комментировали такой шаг.
В пятницу, 24 марта, над Черным морем зафиксировали пролет британского разведывательного самолета Boeing RC-135.
Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar, сейчас британский самолет находится в западной части Черного моря. Его сопровождают два британских истребителя Eurofighter Typhoon.
В Минобороны Британии пока никак не комментировали такой шаг. Однако пролет британских самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем произошел на фоне инцидента со сбиванием Россией американского дрона-разведчика, отмечает unian.net.