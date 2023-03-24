«Порой люди проезжают по 200 метров в день» 24.03.2023, 19:10

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Белорус рассказал о ситуации на границе с Польшей.

Погранпереход «Бобровники — Берестовица» в Гродненской области закрыли еще 10 февраля. В будни наиболее быстрым способом прохождения границы называли выезд на автобусах: за 3,5 часа можно было пройти две границы. А как дела обстоят сейчас, спустя полтора месяца? Читатель Onliner Константин отправился в Польшу на рейсовом автобусе «Минсктранса» и рассказывает, сколько часов простоял в очереди на белорусской границе.

— В 19:00 мы выехали в сторону ПП «Брест — Тересполь» из Минска с автовокзала «Центральный», — рассказывает Константин. — В 00:45 прибыли на границу, 35 автобусов было перед нами. В 06:10 очередь уменьшилась примерно на 5—7 автобусов, продвинулись мы буквально на 150 метров. За нами оставалось еще около 12 автобусов.

— Но много кто из пассажиров покинул автобус в 00:45—07:00, — утверждает Константин. — Это те, кто спешил в аэропорт. Подходили к автобусам, стоящим в начале очереди, и как-то договаривались, чтобы их подвезли.

— В 10:00 (то есть спустя 9 часов в очереди) перед нами оставалось 8 автобусов. За нами — больше 15.

На территорию белорусского пункта пропуска, по словам Константина, рейсовый автобус попал лишь в 12:00. Итого: чуть меньше 11 с половиной часов пришлось провести в очереди на въезд в «Брест». К 13:40, как сообщает мужчина, пассажиры автобуса прошли паспортный контроль.

А как дела у дальнобойщиков?

«Брест — Тересполь» предназначен для легковых авто, а пункт пропуска «Козловичи» — это единственный шанс пересечь границу с Польшей на грузовике. Как дела с очередями обстоят там?

Свежее видео, демонстрирующее масштабы колейки, опубликовал блогер Васька Пилот. По его словам, очередь растянулась на 30 км.

— Мой знакомый сейчас находится в этой очереди, — сообщает наша читательница Марина. — По расстоянию она действительно достигает около 30 км и почти не двигается. Порой люди проезжают по 200 метров в день. Некоторые водители говорят, что никогда не были в очереди, которая бы так медленно двигалась. Насколько мне известно, есть те, кто без движения простоял 70 часов. Какая-то машина бесплатно подвозит воду, но ее нужно заранее заметить, чтобы остановить.

Что говорят в Погранкомитете?

С понедельника очередь легковых авто на въезд в страны ЕС увеличилась в 5 раз, фур — почти в 2, сообщает ГПК РБ. Согласно их графикам, по состоянию на 10:00 24 марта перед белорусским пунктом пропуска «Козловичи» находилось 500 грузовиков. Наибольшее количество легковушек на границе со странами ЕС фиксируется перед пунктом пропуска «Тересполь» (Брест).

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