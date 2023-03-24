Чемпионат мира по хоккею пройдет без участия сборных Беларуси и России 13 24.03.2023, 19:31

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Совет МФХЛ сослался на риски безопасности.

Совет Международной федерации хоккея на льду посчитал «небезопасным» возвращение команд России и Беларуси в международные чемпионаты и соревнования в сезоне 2023-24 годов. Заявление об этом опубликовано на сайте Международной федерации.

Совет МФХЛ «рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с возвращением национальных и клубных сборных России и Беларуси в соревнования», и принял решение, что это «пока небезопасно».

Совет постановил, что чемпионат мира 2023-24 годов по хоккею на льду пройдет без участия сборных России и Беларуси.

Как ранее писал сайт Charter97.org, ранее против возможного возвращения россиян и белорусов к международным соревнованиям выступила Федерация хоккея Украины.

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