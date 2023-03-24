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ВСУ показали, как «выкашивают» россиян под Бахмутом

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  • 24.03.2023, 19:42
  • 5,226
ВСУ показали, как «выкашивают» россиян под Бахмутом

Оккупантам пришлось спасаться бегством.

Воины 92 отдельной механизированной бригады ВСУ имени кошевого атамана Ивана Сирко и подразделения ССО «Азов» Харьков показали уничтожение российских оккупантов в районе Бахмута.

Соответствующие видео опубликовали пресс-службы подразделений.

На записи 92 ОМБр можно заметить ожесточенный бой за посадку на Бахмутском направлении, которая практически полностью выкошена огнем всех видов вооружений.

Бои на Бахмутском направлении часто сравнивают с Первой мировой войной, которая была насыщена окопными столкновениями и ожесточенными пехотными боями.

Воины ССО «Азов» Харьков заявляют, что операторы беспилотников отряда обнаружили три группы террористов Вагнера по 10 человек под Бахмутом: в результате огня шестеро оккупантов были уничтожены, 12 — ранены, а остальные сбежали. 

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