Доклад, от которого поседели российские генералы 2 Александр Коваленко

24.03.2023, 20:03

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Александр Коваленко

Разница между танками США и РФ — огромная.

В далеком 2007-м году председатель НТК БТВТ Главного автобронетанкового управления МО РФ А.И.Адамчук сделал доклад, от которого у многих тогдашних российских генералов поседели волосы на голове.

Так, на конференции в Омске он предоставил оценки ВТУ танков РФ и США.

Согласно докладу Адамчука танки Т-90 не имеют достаточно огневой мощи для пробития лобовой брони зарубежных аналогов. В свою очередь танки НАТО имеют возможность гарантированного пробития брони Т-90 на расстоянии до 3 км. После появления снарядов М 829 А1 этот показатель вырос до 4 км.

Дальнейшая модернизация данного снаряда в виде М829А2 позволяет поражать российские танки с гарантированным пробитием брони на расстоянии 6 км.

С момента доклада А.И.Адамчука были внесены минимальные изменения в Т-90, лишь увеличившие количество уязвимых зон у танка.

В свою очередь, США с тех пор в значительной степени улучшили все свои основные характеристики, от уровня защищенности, до огневого потенциала, в танках M1A1D, М1А2SEP, M1A2 SEP v.2 и M1A2 SEP v.3.

Но Т-90, конечно же, «не имеющие аналогов в мире». Ага!

Александр Коваленко, t.me

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