Самый мощный и дорогой BMW впервые заметили во время тестов
- 24.03.2023, 20:38
Спорткар получил множество внутренних и внешних доработок.
На тестах на гоночном треке впервые заметили прототип заряженного спорткара BMW M8 CSL. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Купе BMW M8 CSL получит множество доработок в сравнении со стандартной моделью. Одним из самых заметных элементов является новый красный цвет ходовых огней.
Также хардкорный спорткар отличается новым кузовным обвесом и аэродинамическими элементами. Купе оснастили новыми боковыми юбками и карбоновым антикрылом.
Помимо этого был изменен задний бампер BMW M8 CSL. Купе получило новый массивный диффузор, а также другие выхлопные патрубки.
Вероятнее всего, вариант CSL будет отличаться перенастроенной подвеской. Еще одним изменением станет прибавка мощности.
Напомним, что BMW M8 Competition оснащается 4,4-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды. Ожидается, что модификация CSL станет еще быстрее.
BMW M8 CSL станет самым дорогим автомобилем немецкого бренда. По слухам, его стоимость составит почти $200 тысяч.