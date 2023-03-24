Самый мощный и дорогой BMW впервые заметили во время тестов 24.03.2023, 20:38

Спорткар получил множество внутренних и внешних доработок.

На тестах на гоночном треке впервые заметили прототип заряженного спорткара BMW M8 CSL. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Купе BMW M8 CSL получит множество доработок в сравнении со стандартной моделью. Одним из самых заметных элементов является новый красный цвет ходовых огней.

Также хардкорный спорткар отличается новым кузовным обвесом и аэродинамическими элементами. Купе оснастили новыми боковыми юбками и карбоновым антикрылом.

Помимо этого был изменен задний бампер BMW M8 CSL. Купе получило новый массивный диффузор, а также другие выхлопные патрубки.

Вероятнее всего, вариант CSL будет отличаться перенастроенной подвеской. Еще одним изменением станет прибавка мощности.

Напомним, что BMW M8 Competition оснащается 4,4-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды. Ожидается, что модификация CSL станет еще быстрее.

BMW M8 CSL станет самым дорогим автомобилем немецкого бренда. По слухам, его стоимость составит почти $200 тысяч.

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