ВСУ атаковали 20 районов дислокации российских военных 24.03.2023, 20:43

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

С начала нынешних суток украинские военные отразили 38 вражеских атак и уничтожили артиллерийское подразделение россиян на огневой позиции. В ходе боевых действий были поражены 20 районов сосредоточения личного состава и военной техники РФ, склад боеприпасов, два ЗРК, две станции РЭБ и артиллерийское подразделение.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в пятницу, 24 марта.

Указано, что сегодня противник нанес 40 авиационных и пять ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Погибли мирные жители.

Российские агрессоры сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На них украинские воины отразили 38 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка была без изменений. Враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья в Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Красное, Огурцово, Волчанск, Амбарное и Тополя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск и Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка – Луганской области, а также Терны и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжал штурмовые действия возле города Бахмут, который удерживают ВСУ, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское и Победа Донецкой области. Удачи не имел. Многочисленным обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник оборонялся. В то же время обстреливал населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Белозерка и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Были сбиты беспилотники Шахед-136 и Ланцет.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы.

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