СМИ: У «ликвидированного иностранца» из Гродно есть еще один поддельный паспорт 1 24.03.2023, 20:56

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Такие оформляют для силовиков.

Как сообщал сайт Charter97.org, 19 марта в Гродно были слышны взрывы и стрельба, появлялась информация и о задержаниях. Позже КГБ сообщил о «ликвидации иностранца», который, по версии силовиков, планировал теракт и оказал сопротивление «с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат».

На белорусском государственном телевидении показали момент ликвидации иностранца в Гродно. В сюжете заявили, что это был россиянин, заброшенный в Беларусь с территории Польши — Алексей Ломакин. Силовики утвержают, что документы поддельные.

У «ликвидированного иностранца» из Гродно, который, по мнению белорусских властей, готовил теракты и имел фальшивый российский паспорт, имелся еще один поддельный документ: такие в Беларуси выдают сотрудникам милиции и спецслужб. Об этом «Киберпартизаны» сообщили белорусской «Медиазоне».

По утверждению активистов, у Ломакина есть еще один паспорт на имя Алексея Семенова. Этот документ поддельный, так как запись о нем закрыта в базе АИС: так обычно делают для сотрудников милиции и агентов спецслужб.

Кроме этого, у Семенова в базе нет истории смены паспортов и отсутствует свидетельство о рождении, утверждают «Киберпартизаны».

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