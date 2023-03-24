Кремль признал вассальное положение Вадим Денисенко

24.03.2023, 21:06

Вадим Денисенко

Китай выторговал две сверхважные вещи.

Визит Си в Москву. Итоги:

1. РФ будет торговать с другими странами в юанях (а не рублях) и Китай совместно с РФ будет осваивать главный торговый путь будущего – северный морской путь (имея более сильный морской военный и торговый флоты – Китай становится главным партнером). Кроме того, россияне обещают переориентировать практически весь свой газ на Китай до 2030 года.

2. По Украине. Путин вынужден согласиться на китайский мирный план, что в переводе означает: именно Китай станет страной, которая будет от имени Москвы вести эти переговоры с Западом.

3. В краткосрочной перспективе война точно не закончится. Впереди несколько месяцев боев и по их результатам Китай будет определять дальнейшие действия Москвы и модальность переговорной позиции Кремля или поставки оружия.

4. Предстоят очень сложные переговоры Зеленского и Си. Китайцы будут точно говорить о компромиссах в обмен на будущие инвестиции.

5. При этом всем мы до конца не понимаем, как будет развиваться «конфликт — диалог» США и Китая, который становится одним из главных черных лебедей в этом году. И в случае прекращения военных действий эта тема может стать ключевым водоразделом на предстоящих выборах.

Вадим Денисенко, Facebook

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