Кремль признал вассальное положение
- Вадим Денисенко
- 24.03.2023, 21:06
Китай выторговал две сверхважные вещи.
Визит Си в Москву. Итоги:
1. РФ будет торговать с другими странами в юанях (а не рублях) и Китай совместно с РФ будет осваивать главный торговый путь будущего – северный морской путь (имея более сильный морской военный и торговый флоты – Китай становится главным партнером). Кроме того, россияне обещают переориентировать практически весь свой газ на Китай до 2030 года.
2. По Украине. Путин вынужден согласиться на китайский мирный план, что в переводе означает: именно Китай станет страной, которая будет от имени Москвы вести эти переговоры с Западом.
3. В краткосрочной перспективе война точно не закончится. Впереди несколько месяцев боев и по их результатам Китай будет определять дальнейшие действия Москвы и модальность переговорной позиции Кремля или поставки оружия.
4. Предстоят очень сложные переговоры Зеленского и Си. Китайцы будут точно говорить о компромиссах в обмен на будущие инвестиции.
5. При этом всем мы до конца не понимаем, как будет развиваться «конфликт — диалог» США и Китая, который становится одним из главных черных лебедей в этом году. И в случае прекращения военных действий эта тема может стать ключевым водоразделом на предстоящих выборах.
Вадим Денисенко, Facebook