Американский офицер: Путин продолжает совершать промах за промахом 24.03.2023, 21:52

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Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует мир.

Потери России в войне против Украины ежемесячно составляют около 25 тысяч погибших военных, украинские войска успешно ликвидируют мощнейшие подразделения оккупантов и готовятся к нашему «мощному контрнаступлению» весной этого года.

Об этом рассказал в интервью NV советник главнокомандующего ВСУ Залужного, американский офицер Дэн Райс.

Он поделился данными об успешности ликвидации россиян украинскими войсками. Известно, что на сегодняшний день воины ВСУ уничтожают около 25 тыс. врагов каждый месяц. Райс отметил: примерно такими же будут цифры потерь россиян за март.

Также офицер отметил, что украинские войска уничтожают все лучшие подразделения армии РФ, а также упомянул о «мощном контрнаступлении» Украины весной этого года.

По мнению Райса, этой весной у Украины будет гораздо сильнее армия, а также лучшее обеспечение, чем это было год назад. Это позволит перейти в наступление украинским воинам, чтобы отвоевать позиции.

«Все лучшие подразделения российской армии уничтожаются. Ужасное время для атаки. Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной у Украины будет гораздо более сильная армия, гораздо лучшее обеспечение, чем год назад. И вы должны перейти к наступлению, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир», – отметил советник Залужного.

Кроме того, Райс сказал, что «Бахмут — это место, куда пошла умирать российская армия». Он считает, что Путин продолжает совершать промах за промахом и нарушает все принципы войны.

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