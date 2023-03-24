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Bloomberg: Кремль отказался от наступления в Украине и уходит в оборону

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  • 24.03.2023, 22:29
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Bloomberg: Кремль отказался от наступления в Украине и уходит в оборону

Россия опасается проводить вторую волну мобилизации.

В Кремле отказались от планов наступления в Украине этой весной после того, как российской армии не удалось добиться существенного продвижения в первые месяцы текущего года. Вместо этого в РФ решили сосредоточиться на обороне, чтобы попытаться сдержать готовящееся наступление ВСУ, вероятной целью которого станет перерезание сухопутного коридора в Крым, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. 

В материале отмечается, что Москва поставила задачу регионам набрать в российскую армию еще 400 тысяч контрактников. За счет такого шага Кремль рассчитывает избежать новой волны мобилизации, поскольку предыдущая привела к массовому бегству россиян за границу и снизила поддержку войны в российском обществе. 

Власти опасаются проводить вторую волну мобилизации в преддверии президентской кампании 2024 года, в ходе которой Путин планирует переизбраться на пятый срок. При этом чиновники сомневаются в выполнении задачи по набору 400 тыс. человек на контракт. 

Невыполнимой такую задачу считает и аналитик Rand Corp Дара Массикот. По ее словам, добровольно в российскую армию пойдут разве что «отбитые патриоты» или наиболее бедные слои населения, но даже с ними Кремль вряд ли сможет рассчитывать на успех на поле боя. 

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