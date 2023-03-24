Синоптики: скоро в Беларусь вернется снег 24.03.2023, 22:41

Какая погода ожидает нас в конце марта и начале апреля.

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в конце марта и начале апреля. Судя по прогнозу, весна пока не собирается полноценно вступить в свои права, пишет Telegraf.

По словам начальника службы метеопрогнозов Белгидромета Татьяны Четырко, в конце марта снова похолодает. В Беларусь начнет поступать очень холодный воздух со стороны Скандинавии.

Температурный фон ощутимо понизится 28 марта.

В начале апреля, рассказала специалист, тоже будет холодно. Поэтому, таких теплых дней, как сейчас, пока не случится. Кроме того, синоптики ожидают дождь.

Прогноз погоды в Беларуси на 25-27 марта

По прогнозу Белгидромета, 25 марта погоду в нашей стране определят атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Будет облачно, но с прояснениями.

Дожди пройдут ночью и утром почти по всей Беларуси.

Пока что будет тепло. Ночью температура составит +5..+11°С, днем воздух прогреется до +10..+16°С.

В воскресенье 26 марта практически ничего не изменится. Но немного похолодает. Ночью обещают +3..+8°С, днем — +8..+14°С.

Уже в понедельник 27 марта хорошую погоду испортят фронтальные разделы от циклона с центром над Карпатами. С ночи по стране начнутся дожди и мокрый снег, местами сильные.

Температура ночью опустится до -1..+5°С, днем составит от +4°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку республики.

А снег вернется?

Предварительно, 28 марта в Беларуси пойдет не только мокрый снег, но и обычный, а также дождь, передает БелТА. К тому же, вероятно усилится ветер порывами до 15-20 м/с.

Ночью температура составит от -3 до +4°С, по востоку — +5-8 градусов. Днем ожидат от 0 до 7°С, по востоку — +8-12 °С.

Снег прогнозируют и на 29 марта.

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