Обманите мозг: три самых странных способа заснуть за считаные минуты 25.03.2023, 2:02

Они реально работают.

Испытываете проблемы со сном? Не можете заставить себя перестать думать о текущих делах даже в кровати? Существуют необычные, но весьма действенные техники успокоения ума, которые помогут настроиться на отдых. Отчасти они эффективны потому, что предлагают мозгу отвлечься, позволяя вам перестать беспокоиться на время, достаточное для того, чтобы немного поспать. С другой стороны, они приучат вас переключаться между разными режимами, регулируя повседневную жизнедеятельность, пишет Marieclaire.

Вот три оригинальные техники, которые стоит попробовать:

Визуализация

Этот метод предлагает визуализировать, как вы делаете то, что у вас хорошо получается. Научно доказано, что визуализация помогает заснуть быстрее. Суть техники заключается в том, чтобы визуализировать себя в спокойном месте, например, лежащим на пляже, или представить, как вы медленно распутываете моток веревки и позволяете ей собираться у ваших ног. Это неплохие варианты, но специалисты предлагают визуализировать себя, делающим что-то, в чем вы действительно хороши. В Buzzfeed процитировали пользователя, у которого были проблемы со сном, сообщившего, что тренер посоветовал ему визуализировать, как он бросает 10 идеальных бросков. Можно попробовать представить себя играющим в любимую игру или готовящим любимое блюдо — в общем, занимающимся тем, что делает вас счастливым.

Ритмичные постукивания

Барабанщик группы Rusted Root Джим Донован подробно описал эту технику в TEDx Talk. Он начал использовать его после того, как люди в его барабанной мастерской продолжали говорить ему, что простая ритмичная игра на барабанах очень расслабляет. Суть метода заключается в легком ритмичном постукивании по ногам.

Для начала слегка постукивайте по каждой ноге, чередуя их, со скоростью около четырех ударов в секунду, то есть скоростью тикающего секундомера. Затем добавьте дыхание, медленно считая до четырех на вдохе и четыре на выдохе. Продолжайте в течение трех минут, затем делайте постукивания все медленнее и медленнее в течение последних 30 секунд. Когда вы закончите цикл, вы почувствуете себя более расслабленным из-за тенденции мозга втягиваться в ритмический паттерн. По той же причине вы притопываете ногой во время прослушивания музыки.

Метод 4-7-8

Метод 4-7-8 может помочь вам заснуть в течение нескольких минут. Все благодаря тому, что когда вы замедляете дыхание, активируется блуждающий нерв, который посылает необходимые сигналы от мозга к телу. Во время выдоха он сообщает вашему сердцу замедлиться, помогая вам расслабиться. Дыхательное упражнение 4-7-8, разработанное экспертом по альтернативной медицине доктором Эндрю Вейлом, известно тем, что помогает справляться со стрессом и засыпать.

Выполнять упражнение просто. Сначала выдохните весь воздух из легких. Затем поместите кончик языка на нёбо — туда, где гребень встречается с двумя верхними передними зубами, и держите язык там. Вдохните, считая до четырех. Затем задержите дыхание, считая до семи. Выдохните со свистящим звуком, считая до восьми. Повторите цикл 4-7-8 четыре раза (лучше не повторяйте больше четырех раз).

Любой из этих методов может оказаться тем самым толчком, который нужен вашему мозгу, чтобы переключиться с беспокойства на умиротворение. В следующий раз, когда вы захотите заснуть быстрее, попробуйте одно из упражнений.

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