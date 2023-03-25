Украина планирует показать мастер-класс развитым странам мира 25.03.2023, 4:39

Военный эксперт назвал задачи ВСУ во время контрнаступления.

Чтобы добиться максимального эффекта за одно контрнаступление Вооруженным Силам Украины придется выполнить много сложных задач одновременно.

Об этом в эфире «Еспресо» сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

«Если говорить о нашем предстоящем контрнаступлении, то надо говорить о конфигурации оперативного искусства, в котором оно должно происходить. Чтобы максимально добиться эффекта за один раз, ВСУ придется выполнить много сложных задач. Для начала оккупанты успели понаставить укреплений, чтобы задержать продвижение наших бронетанковых войск. Если говорить о согласовании определенных сил и средств, ВСУ явно планируют показать мастер-класс развитым странам мира, как во время наступательных операций грамотно использовать бронетанковые и инженерные подразделения на тех же гусеничных машинах. Некоторое инженерное оборудование местности – разрушение противотанковых рвов, разминирование минных полей проводить придется», - отметил он.

Эксперт добавил, что если армия США могла похвастаться блицкригом в Ираке, где поначалу просто выбомбили важные объекты, а потом бронетанковые подразделения продвигались вперед, то ВСУ явно придется все делать одновременно.

«Бомбить управляемыми бомбами объекты противника буквально во время наступления, искать неочевидные щели в обороне противника и туда пускать батальоны на западных танках и одновременно делать так, чтобы от них не отставали инженерные машины, которые будут разрушать препятствия. Параллельно с тем что нужно будет выносить в воздух склады противника, нужно будет уничтожать и систему управления связью», - сказал Киричевский.

Он подчеркнул, что опыт харьковского контрнаступления показал, что, когда у россиян ломается система связи, они становятся беспомощными, и их тогда проще громить.

«Многие вещи ВСУ, возможно, впервые будут делать в этой операции. Развитые страны мира не делали ничего такого со времен Второй мировой войны. Операция обещает быть сложной и несколько продолжительной по времени, но явно захватит воображение в Пентагоне и покажет, что это им нужно будет учиться у нас, а не так, что они нас по инерции до сих пор считают своими младшими учениками», - подытожил эксперт.

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