«Живем как бабуины»: Дерипаска высмеял российскую экономику

«Живем как бабуины»: Дерипаска высмеял российскую экономику10
- 25.03.2023, 8:52
- 10,450
Россия едва сводит концы с концами, подпитываясь только за счет ренты с газа и нефти.
Российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска откровенно высмеял состояние дел в российской экономике и сравнил жизнь в России с жизнью с африканских бабуинов.
Российский олигарх написал в своем Telegram-канале, что за последние 12 лет власти РФ не смогли добиться ни роста экономики, ни роста доходов основных групп населения.
В частности, он указал на зависимость российской экономики о экспорта углеводородов, заявив, что Россия живет с ренты газа и нефти, едва сводя концы с концами, «как бабуины из Восточной Африки».
По словам миллиардера, в России по прежнему не развиваются такие регионы, как Сибирь и Дальний Восток.