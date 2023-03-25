«Живем как бабуины»: Дерипаска высмеял российскую экономику 10 25.03.2023, 8:52

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Россия едва сводит концы с концами, подпитываясь только за счет ренты с газа и нефти.

Российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска откровенно высмеял состояние дел в российской экономике и сравнил жизнь в России с жизнью с африканских бабуинов.

Российский олигарх написал в своем Telegram-канале, что за последние 12 лет власти РФ не смогли добиться ни роста экономики, ни роста доходов основных групп населения.

В частности, он указал на зависимость российской экономики о экспорта углеводородов, заявив, что Россия живет с ренты газа и нефти, едва сводя концы с концами, «как бабуины из Восточной Африки».

По словам миллиардера, в России по прежнему не развиваются такие регионы, как Сибирь и Дальний Восток.

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