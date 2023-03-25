Кадыров наградил себя медалью «Заслуженный правозащитник»
- 25.03.2023, 8:57
- 2,410
Ранее аналогичную награду получил его отец Ахмат.
Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики», пишет ТАСС.
Награду вручили «за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу».
Ранее аналогичную награду посмертно получил отец Рамзана Кадырова — Ахмат Кадыров.