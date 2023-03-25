Зенон Позняк: Российские оккупанты — вон из Беларуси!17
- 25.03.2023, 9:01
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Политик записал видеообращение ко Дню Воли.
Белорусский политик Зенон Позняк записал видеообращение ко Дню Воли, который отмечается 25 марта. В этот день в 1918-м в Минске была провозглашена государственная независимость Белорусской Народной Республики. В обращении Позняк говорит о значении этой даты для белорусов, особенно в ситуации российской оккупации.
Зенон Позняк видит два пути «деоккупации Беларуси». Первый — поиск международной поддержки. Второй — надежда на собственные силы. «Мы должны готовиться к вооруженной борьбе. Идет война и только вооруженной борьбой мы можем обрести нашу свободу», — говорит политик.