После появления британского истребителя в Севастополе прогремели взрывы 2 25.03.2023, 9:21

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Самолет-разведчик заходил в «запретную полетную зону» войск РФ.

Во временно оккупированном Севастополе местные жители сообщают о взрывах в районе бухты Омега, передает dialog.ua.

Местные жители пишут в соцсетях, что слышали взрывную волну в районе бухты Омега и в районе Солдатского пляжа.

Предположительно, что-то сбивали с корабля. По другой версии, оккупанты жалуются на атаку дронов. В момент взрывов в домах у местных жителей вибрировало остекление.

Стоит отметить, что «бавовна» произошла примерно через полчаса после того, как рядом с аннексированным полуостровом прошел британский самолет-разведчик в сопровождении двух истребителей.

По данным ТГ-канала «Новини Збройних Сил», британский стратегический разведчик в Черном море заходил в «запретную полетную зону России».

После того как россияне заметили «чужака», они подняли в небо свою авиацию. Официальной информации о взрывах в Севастополе пока не было. Крымчане также сообщают о взрыве возле поселка Николаевка на западном побережье полуострова.

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