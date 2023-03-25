Москвичи ринулись получать киргизские паспорта 6 25.03.2023, 9:37

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Среди них — родственники высокопоставленных российских чиновников.

Жители Москвы бросились получать паспорта Кыргызстана. В последнем президентском указе о приеме в гражданство республики оказалось около полусотни жителей столичного региона РФ и еще столько же людей из других точек России.

При этом имена получателей паспортов не напоминают уроженцев Кыргызстана. В частности, киргизский паспорт получил Дмитрий Зеленин — полный тезка бывшего губернатора Тверской области. Его год и место рождения также совпадают с данными Зеленина, обратил внимание директор «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов.

Кроме того, среди получивших гражданство соседней республики оказалась полная тезка Наталии Барщевской, дочери полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского. Ее год рождения совпадает с датой, указанной в документе.

Киргизское гражданство получили вероятные сыновья бизнесмена, владельца «Ароматного мира» Валерия Задорина — Александр и Михаил. Сам Задорин родился в Бишкеке. На это обратил внимание телеграм-канал «LAWSTONE».

Паспорт Кыргызстана также получил полный тезка Антона Шкуренка — сооснователя криптобиржи Bitzlato. В феврале его арестовали в Москве по запросу французских следователей, писала Baza. Шкуренко подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также в отмывании средств.

Некоторые россияне получают киргизский паспорт вместе с женами и детьми. Бывший столичный финансист Михаил Жуховицкий рассказывал в Facebook, что в Кыргызстане у него приятный круг общения — «местная финансовая элита». По словам Жуховицкого, он помог получить киргизский паспорт примерно десяти своим друзьям из России.

Официально Кыргызстан не признает двойное гражданство. Киргизы могут иметь два паспорта только в том случае, если властям неизвестно о документе второго государства.

Всего в прошлом году гражданство Кыргызстана получили почти 2 тысячи человек, писало издание «MK.RU Киргизия». В ноябре прошлого года в парламенте страны предложили ввести программу «золотых паспортов» — выдавать гражданство за инвестиции. В ответ на это замминистра цифрового развития Айдарбек Мамбеткадыров сказал, что подобный законопроект уже разрабатывают, сообщал «24.kg».

Летом прошлого года Кыргызстан упростил условия переезда и работы для IT-специалистов из России и других стран СНГ. Им дали возможность получить статус «цифровых кочевников» (Digital nomad), чтобы находиться в стране без регистрации и разрешения на работу. Близкие родственники IT-специалистов также могли получить разрешение на въезд и пребывание в Кыргызстан.

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