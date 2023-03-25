Лимиты на посылки, новый налог, дедлайн по «тунеядству»: в Беларуси грядут масштабные перемены 25.03.2023, 10:08

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Что изменится в первых числах апреля.

В апреле в Беларуси упадут процентные ставки по некоторым банковским кредитам. В следующем месяце также в третий раз в этом году снизят ставку рефинансирования. С 1 апреля намерены урезать беспошлинные лимиты на товары из-за границы. Некоторые банки со следующего месяца начнут требовать паспорт у клиентов, которые пополняют текущие счета наличными через кассы банка. Белорусам также нужно успеть подтвердить занятость, чтобы не попасть в «тунеядцы».

Журналисты zerkalo.io составили подборку апрельских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.

Вырастет налог на собак

Налог на собак увеличится в Беларуси с 1 апреля до 55,5 рубля за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до 11,1 рубля в иных случаях. Но минчане будут платить меньше.

Поскольку местные советы депутатов имеют право уменьшать ставки данного налога, столичные депутаты приняли решение о снижении. Так, за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных, жителям Минска нужно будет заплатить 37 рублей, что касается иных случаев, то — 11,1 рубля.

Для жителей других регионов ставка налога за владение собаками устанавливается за календарный квартал в размере до 55,5 рубля за породы, включенные в перечень потенциально опасных, и до 11,1 рубля в иных случаях.

Сейчас ставка налога за владение собаками составляет за календарный квартал 46,5 рубля — за породы собак, включенные в перечень потенциально опасных пород собак и 9,3 рубля — в иных случаях.

Урежут ставку рефинансирования

С 3 апреля ставку рефинансирования снизят до 10,5% годовых. Сейчас эта ставка составляет 11%. Последний раз ее снижали с 1 марта, а до этого — с 23 января.

Упадут процентные ставки по кредитам

В апреле в Беларуси упадут процентные ставки по некоторым банковским кредитам. Это связано с тем, что Нацбанк пересмотрел на апрель расчетные величины стандартного риска (РВСР). Если упростить, то это процентный потолок по банковским кредитам. С апреля РВСР для физлиц упадут до 15,41% (сейчас — 16,31%), а для юрлиц — до 11,85% (сейчас — 12,58%). На этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать.

К РВСР привязаны процентные ставки по некоторым кредитам на недвижимость и автомобили на общих условиях. При падении этого показателя банки должны изменить процентные ставки по таким кредитам в сторону понижения.

На снижение процентных ставок по кредитам также повлияет падение ставки рефинансирования.

Банковские изменения

«МТБанк» и «Приорбанк» предупредили клиентов, что с 1 апреля будут требовать паспорт у клиентов, которые пополняют текущие счета наличными через кассы банка. Речь о случаях, когда сумма превышает 50 базовых величин (сейчас это 1850 рублей).

«БНБ-Банк» с 3 апреля изменит валюту расчетов с международной платежной системой Mastercard с евро на китайские юани.

Длинные выходные

Белорусов в апреле ожидают длинные выходные — с 22 по 25 апреля, то есть с субботы по вторник. Так, 25 апреля — Радуница (по календарю православной конфессии). А рабочий день с 24 апреля перенесли на субботу, 29-е число этого же месяца. «Зеркало» рассказывало, сколько дней белорусы будут работать в апреле, а сколько — отдыхать. А также напоминали, как оплачивается работа в выходные дни.

Лимиты на посылки

С 1 апреля в Беларуси хотят снизить беспошлинные нормы по посылкам из-за границы и лимиты на ввоз товаров наземным транспортом для личного пользования. Однако есть шанс, что этого не произойдет, если на уровне ЕАЭС примут решение продлить нынешние лимиты.

Напомним, с 1 апреля в Беларуси беспошлинные нормы посылок из-за границы хотят снизить до 200 евро и 31 килограмма за одно отправление. Сейчас этот лимит составляет 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль. Нынешние лимиты ввели в апреле 2022 на уровне стран ЕАЭС, их установили до 1 октября, а потом продлили еще на полгода — до 1 апреля 2023 года.

С 1 апреля также намерены снизить беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за рубежа через наземные границы — до 500 евро и 25 килограмм (сейчас — 1000 евро и 31 килограмм).

15 марта в Евразийской экономической комиссии рассказали, чтобы нынешние повышенные беспошлинные лимиты на посылки из-за границы, а также на товары, которые ввозят наземным транспортом, остались на прежнем уровне, в ЕЭС должна обратиться с таким предложением одна из стран — участниц ЕАЭС. Пока о таких обращениях не сообщалось.

Успеть подтвердить занятость, чтобы не попасть в «тунеядцы»

Белорусам, которые не хотят попасть в базу «тунеядцев», нужно до 21 апреля предоставить в комиссии по «иждивенцам» документы, которые подтверждают занятость и освобождают от «тунеядской» жировки.

Напомним, базу «тунеядцев» обновляют ежеквартально. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Тем, кто попадет в базу и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду.

Новшество для торговли

Белорусские магазины с 18 апреля обяжут равноправно представлять товары отечественного производства и товары, происходящие из других стран ЕАЭС, если и те и те предлагаются в торговом объекте к продаже. Это предусмотрено постановлением МАРТ.

Узнаем, изменятся ли с мая размеры пенсий, пособий и БПМ

В Беларуси с 1 мая пересматривают размер бюджета прожиточного минимума. Вырастет, упадет или останется на прежнем уровне, как правило, озвучивают в последние числа апреля.

К БПМ привязаны среди прочего минимальные трудовые и социальные пенсии, некоторые пособия при рождении детей, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

В Слуцке и Старых Дорогах маршрутчики поднимают цены до проезд Минска

Водители маршруток в Слуцке и Старых Дорогах с 3 апреля поднимают стоимость проезда до Минска. С этой даты одна поездка по маршруту Слуцк — Минск — Слуцк будет стоить 12 рублей. До этой даты — 10 рублей.

Цены на проезд поднимают и стародорожские маршрутки. Он будет стоить 14 рублей по маршруту Старые Дороги — Минск — Старые Дороги.

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