Раскрыт секрет, как за 20 секунд улучшить работу смартфона 1 25.03.2023, 10:20

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Простая привычка может обернуться огромным количеством плюсов.

Рано или поздно каждый пользователь смартфона сталкивается с тем, что его устройство начинает работать не совсем корректно – тормозить, зависать или вести себя странно. Случиться такое может даже с самыми навороченными флагманами, поэтому не стоит в этой ситуации сразу же винить гаджет, пишет unian.net.

В большинстве случаев перезагрузка – первое, что рекомендуется сделать при обнаружении любых проблем с устройством. Но, как показывает практика, перезагрузка также полезна в качестве профилактической меры, особенно если у вас старый или слабый смартфон. В таком случае, как часто нужно перезагружать свое устройство – узнайте в материале ниже.

Что происходит при перезагрузке телефона

Когда вы перезагружаете свое устройство, оно заставляет все, что работает в фоновом режиме, запускаться заново. Этот процесс также выполняет ряд других важных вещей. Среди них:

очистка оперативной памяти от «мусора»; сбрасывание временных файлов и кэша;

исправление работы приложений без негативных последствий для системы;

перезагрузка беспроводных радиомодулей.

установление новых обновлений, если они доступны.

В целом, если у вас возникают проблемы с работой смартфона, например, он начал тормозить или неожиданно выключаться, то вместо того, чтобы «рыться» в настройках, можно потратить 20-30 секунд на перезагрузку смартфона. Тем более, вам ничего для этого не нужно. Достаточно просто выключить его, включать и пойти заниматься своими делами.

Как часто нужно перезагружать смартфон

Частота перезагрузки зависит от многих факторов, таких как модель и производитель устройства, активность использования и индивидуальные проблемы, с которыми столкнулся пользователь. Однако, в целом, в качестве профилактики рекомендуется перезагружать смартфон хотя бы один раз в неделю.

На вопрос, что лучше – перезагрузка или выключение смартфона – как таковой разницы нет, так как оба действия достаточно похожи по своему алгоритму действия.

В целом, если у вас нет проблем со смартфоном и вы просто хотите сэкономить заряд батареи, лучше выключать его на пару часов, хотя бы изредка. Если же вы испытываете проблемы с производительностью, перезагрузка может помочь исправить этот момент.

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