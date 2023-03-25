ВСУ восемь раз разбили элитную бригаду РФ 1 25.03.2023, 10:28

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Российские морпехи каждый раз попадали в одну и ту же ловушку.

Несмотря на значительные потери в живой силе и технике, в том числе среди элитных подразделений РФ, оккупанты не оставляют попыток захватить город Угледар Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Нынешняя российская тактика, которая включает начальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим потерям. Но не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевого могущества и неспособности напасть врасплох», - отмечают аналитики.

В отчете ISW привели данные, согласно которым, 155-я бригада морской пехоты РФ, что считалась «элитной», с начала вторжения была уничтожена и восстановлена целых 8 раз.

Напомним, в феврале украинские военные под Угледаром разбили наголову элитную бригаду морской пехоты РФ.

Тогда аналитики указывали, что провал под Угледаром ослабил веру россиян в способность начать новое масштабное наступление.

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