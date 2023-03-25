Лукашенко подписал себе приговор 4 25.03.2023, 10:47

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В Беларуси вступил в силу закон о смертной казни за измену государству.

В Беларуси в субботу, 25 марта, вступили в силу поправки в кодексы об уголовной ответственности, предусматривающие смертную казнь для чиновников и военнослужащих за государственную измену, а также уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

Закон № 256-3 от 9 марта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 14 марта. 25 марта документ вступил в силу. В законе появилась уголовная ответственность «за измену государству», совершенную должностным лицом. Поправки предусматривают за это преступление даже смертную казнь, которая распространяется на всех лиц, занимающих государственные должности.

С 25 марта, согласно поправкам, в Беларуси появилась уголовная ответственность за «пропаганду терроризма» и «дискредитацию армии», а также штрафы за преступления «антигосударственной направленности».

Напомним, Беларусь — единственное государство в Европе, где не введен мораторий на смертную казнь. Стоит отметить, что Лукашенко, который активно работает на Кремль, продавая белорусский суверенитет, может сам быть расстрелян за «измену государству».

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