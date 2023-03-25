От моря до моря: белорусы празднуют День Воли по всему миру 25.03.2023, 11:09

Как сегодня отмечают 105-ю годовщину восстановления независимости.

25 марта белорусы по всему миру отмечают свой главный праздник — День Воли. Именно так в народе называют годовщину провозглашения в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, нашего первого национального государства. Главным флагом тогда стал бело-красно-белый, гербом — «Погоня», а белорусский язык получил статус государственного, передает euroradio.fm.

Официально отметить праздник в самой Беларуси сегодня нереально — многие жители нашей страны сидят за решеткой просто за снимки с историческими флагами в соцсетях. Но и это не мешает нам продолжать бороться за свою независимость и быть рядом даже на расстоянии — «от моря до моря».

Варшава

25 марта по случаю 105-й годовщины провозглашения БНР в центре польской столицы пройдет большой марш, а также митинг-концерт.

Выступают: Atesta, 23:34, «Дом сувязі», Lity Taler, Dzieciuki, NRM.by, Сергей Долгушев, Shuma, Петр Клюев, Ketevan.

После концерта празднование продолжится в белорусских и польских дружеских кафе.

Белосток

Большой праздничный концерт ко Дню Воли состоится 25 марта.

На этом праздник в Белостоке не закончится. 26 марта пройдет белорусский пикник в Копной Гуре, а 27-го — праздничные занятия белорусскоязычных курсов «Мова Нанова».

Тбилиси

Праздничный марш и торжественная акция-митинг пройдут и в столице Грузии.

«Во время митинга все вместе споем наши национальные гимны!», — предлагают организаторы.

На митинге также будет возможность выступить со своей речью. Продолжение празднования будет в баре Bunker. В программе — квиз, выступления белорусских музыкантов, стендап, караоке, благотворительный аукцион и много других интересных активностей.

Батуми

Белорусы Батуми предлагают начать отмечать праздник с утра и присоединиться к торжественному забегу с флагами. Днем в центре города пройдут марш и митинг, а ближе к вечеру — дворовая вечеринка.

«Несите угощения! Будет мангал, можно будет что-то пожарить», — предлагают организаторы. Всех ждет концерт с участием Вожыка, Федора Живалевского («Голая манашка»), группы Dadoma. Желающие что-то спеть смогут присоединиться.

Каунас

В Каунасе белорусов приглашают на Петрошунское кладбище. Там состоится торжественное открытие памятной доски Клавдию Дуж-Душевскому — выдающемуся архитектору, гуманисту, белорусскому общественному деятелю и герою белорусского, литовского и еврейского народов.

Вильнюс

Открытие памятной доски в Каунасе — лишь одно из мероприятий по празднованию Дня Воли в Литве. Основные из них пройдут в столице страны. С утра белорусам предлагают посетить могилы братьев Антона и Ивана Луцкевичей и часовни на кладбище Росы, где похоронены белорусские повстанцы 1863—1864 годов.

Затем желающие смогут поучаствовать в автопробеге с бело-красно-белыми флагами и посетить митинг. Вечером, после возвращения из Каунаса, на «Страже Света» пройдет акция с зажиганием свечей и минута молчания по погибшим в борьбе за свободную Беларусь, митинг-концерт и совместное пение гимна «Пагоня».

Рига

В рамках празднования Дня Воли в Риге состоится открытие выставки произведений белорусской художницы Ольги Якубовской из Объединения художников-белорусов Балтии «МАЮ ГОНАР», а также встреча с известной белорусской поэтессой Викой Тренас. Мероприятие пройдет в здании Ассоциации национальных культурных обществ Латвии имени Итты Казакевич. Продолжить празднование можно будет в Каминном зале за дружеским белорусско-шведским столом.

Прага

Белорусы Праги начнут отмечать праздник акцией памяти погибших за свободную Беларусь и продолжат возложением цветов на могилы президентов и консула БНР на Ольшанском кладбище.

После состоится совместный праздничный обед в трактире Hospoda.

Киев

25 марта в Киеве белорусы собираются в парке Тараса Шевченко.

«Жарим драники и угощаем прохожих, раздаем листовки, слушаем музыку, разговариваем с украинцами. Там стоит юрта наших друзей из Казахстана, электричество будет, все остальное планируем искать или покупать. Ищем тех, кто будет тусоваться с нами и поучаствует в подготовке. Начало в 14:00 по местному времени», — пишут организаторы.

Власти предлагают отметить 100 лет БНР в парке Купалы или около Оперного театра

Львов

24 марта в 12:00 в помещении центра «Дом Воина» состоится открытие выставки «С Украиной в сердце». Мероприятие посвящено белорусским героям, отдавшим свою жизнь в борьбе с Российской империей, и тем, кто продолжает эту борьбу.

На выставке будут представлены портреты погибших в Украине белорусских героев, истории их жизни и подвига. Во время выставки будут демонстрироваться видеоматериалы, в которых белорусские герои рассказывают о том, почему они приняли решение приехать в Украину и вступить в ряды ВСУ.

25 марта белорусы Львова возложат цветы повстанцам Калиновского на Лычаковском кладбище. Начало — тоже в 12.00.

Тэль-Авив

В Тель-Авиве белорусы отмечают праздник большим концертом! Среди участников — Александр Помидоров, Ань Хитрик и Сергей Руденя, Dr. Jack (Ангус "Tornado"), Ирена Котвицкая, Лиза Хургина, Пинхас, SEKTOR, DJ WhiteRedWhite Cat и другие.

После концерта всех ждет свободное Karaoke и ярмарка свободных, где можно будет приобрести подарки, сделанные руками белорусско-израильских мастеров.

Вашингтон

В День Воли у Белого Дома в Вашингтоне состоится митинг-пикет с выступлениями представителей местных белорусских сообществ и других диаспор.

После официальной части все желающие смогут зайти в гости к одной прекрасной белорусской семье из Мэриленда и продолжить праздновать 105-летие БНР в формате пикника.

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