Российское наступление на Бахмут захлебнулось 25.03.2023, 11:17

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Британская разведка назвала причины.

Атака российских войск на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter .

«Украина также понесла тяжелые потери во время своей обороны», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, ситуацию также усугубила напряженность в отношениях между Министерством обороны России и группой «Вагнер», которые предоставляют войска в этом секторе.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус в сторону Авдеевки, к югу от Бахмута, и в сектор Кременная-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта.

«Это предполагает общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российские генералы опасаются крупного наступления ВСУ на севере Луганской области. При это они пытаются отодвинуть линию фронта от Сватово и Кременной.

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