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Телеграм-каналы: Лукашенко начал прятаться за двойником

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  • 25.03.2023, 12:10
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Телеграм-каналы: Лукашенко начал прятаться за двойником

Паранойя у диктатора нарастает.

Сегодня стало известно, что после стрельбы и взрывов в Гродно КГБ Беларуси начал поиски «диверсионной группы». Как сообщал сайт Charter97.org, в особом режиме работает Служба безопасности Лукашенко, перекрывая подступы к резиденциям.

На этом фоне телеграм-каналы пишут о новых проявлениях обострения страхов диктатора.

«У Лукашенко появился свой двойник. Его дебют опробован на нескольких хоккейных матчах. На данный момент это самая закрытая тема в Службе безопасности.

По нашим данным двойник будет использован на массовых мероприятиях», — сообщил телеграм-канал «Белорусская разведка».

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