Телеграм-каналы: Лукашенко начал прятаться за двойником

Телеграм-каналы: Лукашенко начал прятаться за двойником7
- 25.03.2023, 12:10
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Паранойя у диктатора нарастает.
Сегодня стало известно, что после стрельбы и взрывов в Гродно КГБ Беларуси начал поиски «диверсионной группы». Как сообщал сайт Charter97.org, в особом режиме работает Служба безопасности Лукашенко, перекрывая подступы к резиденциям.
На этом фоне телеграм-каналы пишут о новых проявлениях обострения страхов диктатора.
«У Лукашенко появился свой двойник. Его дебют опробован на нескольких хоккейных матчах. На данный момент это самая закрытая тема в Службе безопасности.
По нашим данным двойник будет использован на массовых мероприятиях», — сообщил телеграм-канал «Белорусская разведка».