К Беларуси приближается два циклона
- 25.03.2023, 12:55
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Но их господство будет недолгим.
Синоптики поделились прогнозом погоды в Беларуси на ближайшие дни. К нашей стране приближается два циклона.
Первый балканский циклон придет во вторник. Модель ECMWF говорит, что накроет снегом запад Беларуси и Вильнюс, GFS и ICON — что центральную часть страны.
Также ожидается прорыв арктического циклона на юг, в Центральную и Восточную Европу в начале следующей недели.
К счастью, холодное вторжение будет сравнительно скоротечным — всего 2-4 дня, т. к. холодный воздух быстро прогреется от порядком теплой земли.