Назван продукт, который врачи считают ключом к долголетию 2 25.03.2023, 13:04

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Включив его в свой рацион, можно надолго сохранить здоровье.

Многие люди часто используют салат-латук в приготовлении своих любимых блюд, но не все знают, как полезно он может быть для организма. Этот зеленый овощ может предложить ключ к долголетию благодаря нескольким своим полезным свойствам.

Об этом пишет «Мedicalanswers».

Борьба с воспалением. Исследования показывают, что витамины А, Е и К, содержащиеся в листьях салата-латука, могут помочь уменьшить воспаление. Рекомендуется добавлять в свой ежедневный рацион около двух чашек сырой листовой зелени.

Защита сердца. Салат-латук — это источник фолиевой кислоты, витамина группы В, который помогает превращать гомоцистеин в метионин. Гомоцистеин может повредить кровеносные сосуды и привести к накоплению бляшек, тем самым повреждая сердце, как показывают научные работы.

Снижение давления и борьба с «плохим» холестерином. Исследования показывают, что салат-латук содержит калий, который снижает кровяное давление и предотвращает сердечные заболевания. Потребление салата также может увеличить уровень ЛПВП («хорошего») холестерина и снизить уровень ЛПНП («плохого»). Поэтому добавление салата-латука в ваш ежедневный рацион может оказаться полезным для вашего здоровья.

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