«Схемы»: Белорусская госкомпания помогала «Мотор Сич» торговать с Ираном в обход санкций 3 25.03.2023, 13:19

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Опубликованы документальные доказательства.

Украинское предприятие «Мотор Сич» до войны сотрудничало с несколькими фирмами из Ирана, которые сейчас находятся под украинскими же санкциями, а посредником служила белорусская государственная компания «Белвнешпромсервис», помогавшая обходить западные санкции. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы».

В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции СНБО против ряда иранских компаний. Напомним, официальный Киев считает Иран соучастником военных преступлений России.

В санкционном списке СНБО «Схемы» обнаружили несколько фирм, с которыми сотрудничало стратегическое украинское предприятие «Мотор Сич» под руководством Вячеслава Богуслаева, ныне подозреваемого в пособничестве государству-агрессору и коллаборационизме.

По утверждению журналистов, в их распоряжении есть документальные доказательства сотрудничества «Мотор Сич» с иранскими компаниями, против которых страны Запада к тому времени уже ввели санкции.

В частности, одна из них — Design and Manufacturing of Aeroengines (DAMA) — причастна к разработке дронов Shahed-171 и Shahed-136, которыми российская армия массово атакует украинские города. Евросоюз ввел санкции против DAMA еще в 2012 году, в 2022 году к ним присоединились и США.

При этом, как следует из расследования, посредником-продавцом в сделке выступила белорусская государственная компания «Белвнешпромсервис». Она должна была получить авиадвигатели от производителя — «Мотор Сич», а затем продать их иранцам в обход западных санкций против Тегерана.

В свою очередь, «Белвнешпромсервис» сам находится под санкциями США из-за торговли с военно-промышленным комплексом Сирии и Ирана.

По данным журналистов, глава иранской DAMA Хусейн Насир встретился с гендиректором «Белвнешпромсервиса» Александром Кучинским и начальником департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олегом Дзюбой в июне 2021 года в Минске. В тот же год в Беларусь неоднократно приезжал и сам руководитель «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Также опубликовано письмо Богуслаева на имя Хусейна Насира (с копией Александру Кучинскому), из которого можно сделать вывод, что сотрудничество осуществляется с 2012 года. Кроме того, в письме говорится, что прямая сделка с Ираном представляет угрозу для украинской корпорации, поэтому целесообразно включить в схему «Белвнешпромсервис» в качестве посредника.

Напомним, 83-летнего президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали в прошлом году по подозрению в коллаборационизме (ст. 111−1 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ст. 111−2 УК Украины). По аналогичным обвинениям был задержан и Олег Дзюба.

Журналисты проекта «Схемы» утверждают, что у Вячеслава Богуслаева с 2000 года есть российское гражданство, а СБУ опубликовала записи его телефонных разговоров, которые, по данным спецслужбы, подтверждают его сотрудничество с Россией.

По версии следствия, Богуслаев мог быть причастен к незаконным поставкам компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

«Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов.

83-летний Богуслаев был его руководителем с 1988 года. В 2013-м оставил должность, поскольку стал депутатом парламента, и перешел на должность почетного президента. Но в реальности продолжал контролировать предприятие.

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