В КГБ большой переполох 4 25.03.2023, 13:58

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Ситуация интересна с нескольких точек зрения.

Как сообщал сайт Charter97.org у «ликвидированного иностранца» из Гродно Алексея Ломакина, который, по мнению белорусских властей, готовил теракты и имел фальшивый российский паспорт, имелся еще один поддельный документ. Такие в Беларуси выдают сотрудникам милиции и спецслужб.

Телеграм-канал «Ник и Майк» прокомментировал новые данные о «гродненском иностранце»:

— Вернемся к ситуации с «террористом» Ломакиным. Она интересна с нескольких точек зрения.

Как всегда, когда «контора» пытается показать альтернативную реальность, случаются упущения.

Коротко: паспорт Ломакина сделан самим КГБ, а инсценировка оперативных снимков сделана, чтобы еще больше всех запутать. Если откуда с таким паспортом и можно было приехать, то только из России.

Но в этой ситуации часть информации — все же правда. Кто-то действительно готовил эту историю, и это не КГБ, как бывает обычно перед Днем Воли.

«Ник и Майк» сообщает, что в конторе большой переполох. Они точно не знают, откуда появился Ломакин, кто и когда сделал схрон, кто стоит за Ломакиным. И этот вызывает много вопросов. И ожидания новых угроз.

А как показывает ситуация в Мачулищах, ожидать опасность можно с разных сторон. Это та жизнь, которую заслужила хунта.

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