Командир полка Калиновского: Мы дойдем до Беларуси и скажем вместе: «Жыве!»2
- 25.03.2023, 14:13
Бойцы-калиновцы поздравили белорусов с Днем Воли.
Беларусы отмечают 105 годовщину провозглашения БНР. По этому поводу граждан страны поздравили бойцы полка имени Кастуся Калиновского.
От имени бойцов полка Кастуся Калиновского с речью выступил командир Денис Прохоров с позывным Кит.
«Наша общая цель – Беларусь. Беларусь свободная, независимая и демократическая. Наша общая цель – Беларусь счастливая. И мы дойдем до Беларуси и скажем вместе: «Жыве Беларусь!»
Бойцы полка вместе со «Свободным хором» исполнили гимн «Погоня».