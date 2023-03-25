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Командир полка Калиновского: Мы дойдем до Беларуси и скажем вместе: «Жыве!»

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  • 25.03.2023, 14:13
Командир полка Калиновского: Мы дойдем до Беларуси и скажем вместе: «Жыве!»
Фото: Белсат

Бойцы-калиновцы поздравили белорусов с Днем Воли.

Беларусы отмечают 105 годовщину провозглашения БНР. По этому поводу граждан страны поздравили бойцы полка имени Кастуся Калиновского.

От имени бойцов полка Кастуся Калиновского с речью выступил командир Денис Прохоров с позывным Кит.

«Наша общая цель – Беларусь. Беларусь свободная, независимая и демократическая. Наша общая цель – Беларусь счастливая. И мы дойдем до Беларуси и скажем вместе: «Жыве Беларусь!»

Бойцы полка вместе со «Свободным хором» исполнили гимн «Погоня».

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